Deporte, ocio y aprendizaje en Toro, unidos en el Campus Deportivo Vacceo

Promover la actividad física, el compañerismo y los hábitos de vida saludables, convirtiéndose además en un importante apoyo para las familias durante los meses de junio, julio y agosto. Son los principales objetivos del Campus Deportivo Vacceo, que lleva desde el verano de 2014 ofreciendo a los más pequeños una alternativa durante las vacaciones estivales, combinando deporte, diversión y aprendizaje.

La edición de este verano arrancó el pasado 29 de junio y se prolongará hasta el viernes 14 de agosto, con una duración de siete semanas. Durante este periodo, los participantes tienen la oportunidad de disfrutar de una amplia programación, diseñada para favorecer tanto el entretenimiento como el desarrollo personal de los niños. El Campus, que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Toro, está impulsado por la empresa Eventos con Corazón.

Al frente de la organización se encuentra el toresano Jorge Álvarez, profesor graduado en Educación Primaria con la especialidad de Educación Física por la Universidad de Valladolid. Como coordinador del Campus Deportivo Vacceo, es el responsable de planificar y supervisar el desarrollo de las actividades, una labor que desempeña desde hace 12 años con el objetivo de ofrecer una propuesta educativa y de calidad para los participantes.

Se organiza en turnos semanales, de lunes a viernes, en horario de 10.00 a 14.00 horas. No obstante, la programación se adapta a las necesidades de las familias, que en los últimos años han demandado una mayor flexibilidad a la hora de inscribir a sus hijos. "Nos adaptamos a la demanda. Nos pedían más turnos semanales en vez de quincenales, como lo teníamos establecido en los inicios, y la posibilidad de asistir también en semanas alternas", explica Álvarez.

El número de monitores varía en función de las inscripciones registradas cada semana, con el objetivo de garantizar una atención personalizada y el correcto desarrollo de las actividades. La organización mantiene una ratio aproximada de diez niños por monitor, lo que permite ofrecer también un seguimiento cercano de cada participante: "Esta semana contamos con un grupo de 30 niños, por lo que tenemos tres monitores".

Carlos Martín, María Santos y Laura García, son los encargados de diseñar y coordinar las actividades deportivas, lúdicas y educativas que conforman la programación diaria del campus, adaptándolas a la edad de los participantes y fomentando valores como el trabajo en equipo, el respeto y la convivencia.

Las jornadas comienzan cada mañana a las 10.00 horas en las instalaciones del Polideportivo Municipal Raquel Álvarez Polo, punto de encuentro de los participantes y escenario principal de las primeras actividades del día. Hasta el mediodía, los niños disfrutan de una programación variada que combina manualidades, deportes, juegos cooperativos y dinámicas de grupo. A las 12.15 horas llega el momento del almuerzo, que es facilitado por la organización gracias a la colaboración de varias empresas de la ciudad. Tras la pausa, alrededor de las 12.45 horas, el grupo se traslada a la Piscina Municipal de Verano donde se ponen en marcha juegos acuáticos dirigidos por los monitores y también disponen de un tiempo libre supervisado, disfrutando de una de las actividades más esperadas del día. La jornada concluye a las 14.00 horas, momento en el que las familias recogen a los participantes.

Campus Deportivo Vacceo, en la Piscina Municipal de Toro / Rocío Gato / LZA

El campus está dirigido a niños y niñas a partir de los tres años. Aunque no existe un límite máximo establecido, la organización reconoce que, a medida que los participantes crecen, muchos optan por otras propuestas de ocio propias de su edad. "No hay un límite de edad. Llega un momento en el que se hacen mayores y buscan otras alternativas, aunque este verano hemos tenido participantes de 14 y 15 años. Lo habitual es trabajar con niños más pequeños", explica Álvarez. Esta flexibilidad se ha convertido en una de las señas de identidad del campus, que cada verano reúne a niños con perfiles muy diferentes bajo un mismo objetivo: aprender, convivir y disfrutar del deporte y el tiempo libre.

Entre los participantes del Campus Deportivo Vacceo se encuentra Pepe Torrecilla, de cinco años, que comparte esta experiencia junto a sus hermanas, Gala y Goya, de seis y cuatro años. Los tres pasan parte de sus vacaciones en Toro, una ciudad a la que regresan cada verano desde Almería para disfrutar de unos días junto a su familia materna. Para Pepe, esta es ya su segunda experiencia en el campamento, donde no solo disfruta de las actividades, sino que también ha tenido la oportunidad de hacer nuevos amigos. "Es mi segundo verano en el campamento. Lo que más me gusta es cuando nos dejan tiempo libre y puedo jugar más al fútbol", comenta con entusiasmo. Casos como el suyo reflejan cómo el Vacceo no solo ofrece una alternativa de ocio durante las vacaciones, sino que también favorece la integración de niños que pasan el verano en Toro.

Entre los participantes habituales del Campus se encuentra Aitana Rodríguez, de ocho años y vecina de Toro, que este verano disfruta de su quinta edición consecutiva. Para ella, el campamento ya forma parte de sus vacaciones y asegura que cada año encuentra motivos para repetir: "Lo que más me gusta es cuando vamos a la piscina y hacemos juegos acuáticos. También cuando hacemos pulseras y nos dejan tiempo para jugar libremente", explica. Aitana reconoce que espera con ilusión la llegada del verano para reencontrarse con sus amigos. "Me gusta mucho venir todos los veranos y animo a otros niños a apuntarse porque se lo van a pasar muy bien", afirma. Una opinión que comparte su amigo Manuel Casares, de nueve años y también de Toro, quien destaca especialmente el trabajo de los monitores, también en su quinto verano. "Lo que más me gusta es cuando los monitores nos preparan los juegos por la mañana y poder jugar aquí con mis amigos", comenta.

Campus Deportivo Vacceo, Campus Deportivo Vacceo, Aitana Rodríguez, Gala Torrecilla, Manuel Casares y Pepe Torrecilla, (de izquierda a derecha) / Rocío Gato / LZA

Los testimonios reflejan el ambiente de convivencia que caracteriza al Campus Deportivo Vacceo, convirtiéndolo en una de las propuestas más esperadas por muchos niños de Toro y de quienes pasan sus vacaciones en la ciudad. Se consolida como un proyecto de referencia para muchas familias, no solo por facilitar la conciliación durante las vacaciones, sino también por ofrecer a los niños un espacio donde aprender, hacer nuevos amigos y disfrutar de un verano activo y saludable. El entusiasmo con el que los participantes esperan cada edición y las ganas con las que regresan año tras año son el mejor aval de un proyecto que continúa creciendo y dejando huella entre los más pequeños.