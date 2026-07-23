Más de 600 firmas en Toro contra las macroplantas de biogás

La Asociación Defendiendo lo Vacío, a través de la plataforma Stop Biogás Alfoz de Toro, prosigue este jueves, 23 de julio, con su campaña de recogida de firmas en la Plaza Mayor de Toro para impulsar su iniciativa popular municipal. La acción busca trasladar al Ayuntamiento un respaldo ciudadano amplio, organizado y visible en defensa del municipio frente a los proyectos de macroplantas destinadas a la gestión de residuos y a la producción de biometano. Con esta iniciativa, el colectivo pretende reforzar la oposición vecinal a estas instalaciones y reclamar que la voz de la ciudadanía se tenga en cuenta en las decisiones que afecten al futuro de la localidad.

Estefanía del Río, integrante del equipo de coordinación y socia de la asociación, se muestra satisfecha con la respuesta que está recibiendo la campaña. «Estamos muy contentos con la acogida que está teniendo la recogida de firmas. Cada día vemos cómo más vecinos se acercan para mostrarnos su apoyo y colaborar con la iniciativa», afirma. Del Río destaca que el respaldo también está llegando a las empresas y la ciudadanía de forma espontánea. «Varias empresas nos han pedido pliegos de firmas para sus establecimientos y ayudarnos a ampliar la campaña. También muchos vecinos se los llevan a sus casas para que puedan firmar sus familiares y amigos. Eso demuestra que la preocupación es compartida y que existe una implicación creciente», señala.

Fachada con pancarta Stop Biogás Alfoz de Toro / Rocío Gato / LZA

Según explica Ana Posada Calvo, miembro también de la asociación, la campaña ya ha logrado reunir alrededor de 600 firmas, una cifra que el colectivo espera incrementar de forma significativa en los próximos días. «Necesitamos alcanzar al menos 1.500 firmas de vecinos y vecinas empadronados en Toro y con derecho a voto para respaldar esta iniciativa popular municipal. Además, también estamos recogiendo apoyos de personas que, aunque no están empadronadas, tienen una vivienda o mantienen un vínculo con el municipio y quieren mostrar su respaldo», señala. Posada subraya que el objetivo de la asociación va más allá del mínimo exigido. «Nuestra aspiración es superar ampliamente esa cifra. Cuantas más firmas presentemos, mayor será la fuerza del respaldo ciudadano y más claro será el mensaje que traslademos al Ayuntamiento», afirma.

Miguel Domínguez Galán, secretario de la asociación, explica que la campaña de recogida de firmas continuará durante los próximos días en distintos puntos del municipio y de su entorno con el objetivo de facilitar la participación ciudadana. «Iremos también a Tagarabuena para que los vecinos de allí puedan sumarse a esta iniciativa», señala. Una vez alcanzado el número de apoyos necesario, la asociación iniciará los trámites administrativos para su presentación oficial. «Cuando logremos el objetivo, tiene que ser registrado en el Ayuntamiento. Será necesario validar las firmas y comprobar que cumplen todos los requisitos establecidos», explica Domínguez Galán.

Desde la asociación advierten que estos proyectos en la provincia continúan en aumento. Según explican, actualmente hay al menos dos en fase de información pública, ubicados en Granja de Moreruela y Castrogonzalo. El colectivo muestra su preocupación por el crecimiento de este tipo de instalaciones, que califica de «grandes proyectos de elevado impacto ambiental y territorial». En este sentido, lamenta que, a su juicio, ninguna administración haya llevado a cabo una planificación global que evalúe el efecto conjunto y acumulativo que estas infraestructuras podrían tener sobre el conjunto de la provincia de Zamora.

En cuanto a los proyectos previstos en Villardondiego y a las dos plantas de biogás planteadas en el término municipal de Toro, desde el colectivo aseguran que la situación «permanece sin cambios». La campaña de recogida de firmas, explican, pretende reforzar esa petición con un respaldo ciudadano amplio. «Pedimos a toda la ciudadanía que firme, que nos ayude a recoger apoyos y que hable con sus vecinos, familiares y amigos. Necesitamos demostrar que esta preocupación no es solo de unas pocas personas. Queremos que quede claro que muchos vecinos no queremos ver Toro rodeado de macroplantas», concluyen desde la asociación.