Un paseo solidario a beneficio de la AECC en la Bóveda de Toro

La Asociación Cultural Bovedana de las Águedas, de La Bóveda de Toro, ha organizado para el próximo sábado 25 de julio su tradicional Paseo Solidario, una iniciativa benéfica cuya recaudación se destinará íntegramente a la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC). La cita comenzará a las 21.00 horas en la Plaza Mayor de la localidad. El recorrido estará amenizado por el cantante Pablo Ortiz Villar y, una vez finalizado, los asistentes podrán disfrutar de un variado programa de actuaciones. Participarán el grupo de pandereta de Las Águedas, acompañado por Carolina Matilla; el cantante Ángel Calvo García (ZULIMA); el espectáculo Aires del Sur y la Asociación de Baile Flamenco y Compás Flamencas de Toro.

La inscripción tiene un coste de 8 euros, cantidad que se destinará íntegramente a la AECC. Los interesados pueden apuntarse llamando a los teléfonos 691 324 821, 639 979 701 y 665 808 310, de forma presencial en la Piscina Municipal o el mismo día del evento, a partir de las 16.30 horas, en el Salón Municipal. Además, todos los participantes entrarán en el sorteo de diferentes regalos. La actividad cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de La Bóveda de Toro, AECC de Toro, la Fundación Caja Rural de Zamora, la Diputación de Zamora, la Cámara Agraria Provincial de Zamora y diversas empresas de la localidad.

Este tipo de iniciativas contribuye a seguir apoyando a las personas afectadas por el cáncer y a financiar la investigación oncológica. Además, permiten dar visibilidad a la labor que desarrolla la Asociación Española Contra el Cáncer, que ofrece de forma gratuita servicios de atención nutricional, psicológica, social, jurídica y laboral, así como programas de acompañamiento para pacientes y familiares y la organización de charlas y talleres informativos.