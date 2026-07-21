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Actividades de verano

Silvia García, monitoria de ocio y tiempo libre en Toro: "Cuando los niños saben que cada jornada habrá una sorpresa, vienen a los campamentos con mucha ilusión"

Esta toresana organiza campamentos con grupos reducidos y actividades para niños de 3 a 12 años

La toresana Silvia García Leiva, en su lodoteca de Toro.

La toresana Silvia García Leiva, en su lodoteca de Toro. / Rocío Gato / LZA

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Rocío Gato

Toro

Facilitar la conciliación familiar en Toro durante los meses de verano. Es uno de los objetivos de la ludoteca que organiza durante el periodo estival la toresana Silvia García, un espacio que también ofrece actividades durante todo el año para niños y niñas de entre 3 y 12 años, adaptándose a las necesidades de las familias en cada época. Monitora de ocio y tiempo libre y también monitora deportiva, Silvia organiza propuestas infantiles, programa talleres, excursiones, celebraciones de cumpleaños y presta servicio en todo tipo de eventos, mientras que durante el verano los campamentos se convierten en su principal actividad.

Estos campamentos se desarrollan durante el mes de julio en horario de mañana, de 9.30 a 15.30 horas. Los niños tienen la posibilidad de quedarse a comer en las instalaciones, aunque tanto el almuerzo como la comida deben ser aportados por las propias familias. Silvia explica que uno de los aspectos que más valoran las familias es la flexibilidad que ofrece el servicio: "Intento adaptarme todo lo posible a las necesidades de cada familia. No todas tienen las mismas circunstancias laborales ni las mismas vacaciones, por eso doy la posibilidad de apuntarse por quincenas, semanas o incluso por días sueltos. Mi objetivo es facilitar la conciliación y ofrecer alternativas que realmente sean útiles para los padres durante el verano", señala.

Los grupos son reducidos, entre diez y doce participantes, lo que permite ofrecer una atención más personalizada. Además de niños de Toro, cada verano acuden también participantes procedentes de diferentes municipios del alfoz. Entre ellos se encuentra la toresana Luna González, de diez años, que este año repite experiencia tras haber participado ya la temporada pasada: "Lo que más me gusta es cuando vamos a la piscina. Allí jugamos, nos bañamos, comemos todos juntos y nos lo pasamos muy bien con los amigos. Cada día hacemos cosas distintas y nunca nos aburrimos".

La programación combina actividades lúdicas, deportivas, culturales y educativas. Los participantes realizan talleres de manualidades, juegos en la ludoteca, actividades deportivas en el pabellón municipal, jornadas en la piscina de verano y visitas por el patrimonio histórico de Toro. "Nos gusta que los niños conozcan la ciudad donde viven o pasan el verano. Visitamos la Colegiata, los conventos y las iglesias, además de participar en muchas de las actividades culturales que organiza la Casa de Cultura, asistimos al cine de verano por las mañanas y nos sumamos a las propuestas que organiza el Ayuntamiento. Intentamos aprovechar todos los recursos que ofrece Toro para que los niños aprendan mientras se divierten", explica Silvia.

Precisamente la variedad de la programación es, según la monitora, uno de los grandes atractivos del campamento. "Lo que más les gusta es que cada día encuentran algo diferente. Si repites siempre las mismas actividades terminan cansándose, pero cuando saben que cada jornada habrá una sorpresa, una excursión, un taller distinto o una actividad nueva, vienen con muchísima ilusión. Esa expectativa hace que disfruten mucho más de la experiencia y que cada verano quieran volver. Las excursiones por Toro y los juegos al aire libre suelen ser de las actividades que más esperan", afirma.

La actividad de Silvia no se limita a la ciudad de Toro. Durante el mes de agosto también desarrolla diferentes programas de animación infantil y semanas culturales en varios municipios de la provincia. Las dos primeras semanas estará en Villavendimio, posteriormente organizará una semana cultural en Castronuevo de los Arcos y finalizará el mes con otra programación similar en Malva.

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Además de su faceta como monitora de ocio y tiempo libre, durante el invierno compagina la gestión de la ludoteca con su trabajo como monitora deportiva, impartiendo clases de gimnasia de mantenimiento y cursos de pilates tanto en distintos municipios de la comarca como en el Pabellón Municipal de Toro. Estas actividades las desarrolla en colaboración con instituciones como la Diputación de Zamora y el Ayuntamiento, ampliando así una labor centrada en fomentar el bienestar y el ocio activo para personas de todas las edades.

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