Actualización | Dos mujeres quedan atrapadas tras volcar una furgoneta en la A-11, en Toro

Dos mujeres adultas han quedado atrapadas en el interior de una furgoneta tras sufrir un accidente de tráficoen el kilómetro 432 de la autovía A-11, en sentido Zamora, a la altura de Toro.

Sobre las 8.20 horas el centro de emergencias 112 recibió varias llamadas alertando del vuelco del vehículo. Los avisos indicaban que las dos ocupantes se encontraban conscientes, aunque no podían salir de la furgoneta.

Por el momento, no ha trascendido información sobre el alcance de sus lesiones ni sobre una posible evacuación a un centro hospitalario.

Sacyl informa que, de momento, se han atendido a dos personas, una de ellas atendida por el personal del centro de salud de Toro, y dada de alta en el lugar. La otra, una mujer adulta que ha sido trasladada en ambulancia de soporte vital básico al Complejo Asistencial de Zamora.