Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
España, campeona del Mundo, en directo | Última hora y llegada de los jugadores a MadridLa Plaza Mayor de Zamora, un archivo de camisetas rojas que narran la historia del fútbol españolEl Supremo envía 39 años a prisión a la pareja que asesinó a un hombre antes de arrojarle al Lago de SanabriaEl centro recupera dinamismo y los barrios sostienen el comercio de proximidad: así emprende ZamoraLa Junta de Castilla y León avanza en el proyecto de la estación de autobuses de Zamora con una inversión de siete millones de euros
instagramlinkedin

Sucesos en Toro

Actualización | Dos mujeres quedan atrapadas tras volcar una furgoneta en la A-11, en Toro

Las dos ocupantes permanecían conscientes en el interior del vehículo tras el siniestro

Ambulancias del servicio de Emergencias 112

Ambulancias del servicio de Emergencias 112 / Cedida

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Marina García

Zamora

Dos mujeres adultas han quedado atrapadas en el interior de una furgoneta tras sufrir un accidente de tráficoen el kilómetro 432 de la autovía A-11, en sentido Zamora, a la altura de Toro.

Sobre las 8.20 horas el centro de emergencias 112 recibió varias llamadas alertando del vuelco del vehículo. Los avisos indicaban que las dos ocupantes se encontraban conscientes, aunque no podían salir de la furgoneta.

Por el momento, no ha trascendido información sobre el alcance de sus lesiones ni sobre una posible evacuación a un centro hospitalario.

Noticias relacionadas y más

Sacyl informa que, de momento, se han atendido a dos personas, una de ellas atendida por el personal del centro de salud de Toro, y dada de alta en el lugar. La otra, una mujer adulta que ha sido trasladada en ambulancia de soporte vital básico al Complejo Asistencial de Zamora.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Fallece un trabajador tras sufrir un accidente laboral en una nave de Prefabricados Duero
  2. Fallece una adolescente de 14 años tras ahogarse en el río Duero a la altura del Puente de Piedra en Toro
  3. Detectado un foco de enfermedad de Newcastle en una granja de pollos en Peleagonzalo con más de 72.000 aves
  4. La comarca de Toro se prepara para una vendimia adelantada y de gran intensidad, con cepas en excelente estado sanitario
  5. Cristina Alvarelo Bonis renuncia al cargo como presidenta de la Asociación Española Contra el Cáncer en Toro
  6. Jesús García Luengos regresa a la pintura con la exposición 'Retrospectiva'
  7. Jimenos Band y La Lira llenan el ruedo de la Plaza de Toros con un tributo sinfónico a Sabina
  8. Auxiliares de enfermería, mucho más que un trabajo: “Se trata de la vocación de cuidar a quienes más lo necesitan”

Actualización | Dos mujeres quedan atrapadas tras volcar una furgoneta en la A-11, en Toro

Actualización | Dos mujeres quedan atrapadas tras volcar una furgoneta en la A-11, en Toro

Silvia García, monitoria de ocio y tiempo libre en Toro: "Cuando los niños saben que cada jornada habrá una sorpresa, vienen a los campamentos con mucha ilusión"

Silvia García, monitoria de ocio y tiempo libre en Toro: "Cuando los niños saben que cada jornada habrá una sorpresa, vienen a los campamentos con mucha ilusión"

Vuelve la "Toro Pool Party 26"

Vuelve la "Toro Pool Party 26"

David Alonso García, reelegido presidente de la Asociación Parroquial de las Siete Palabras

David Alonso García, reelegido presidente de la Asociación Parroquial de las Siete Palabras

Coral Vicente, optometrista: «Mirar un eclipse sin gafas homologadas puede causar daños en la retina»

Coral Vicente, optometrista: «Mirar un eclipse sin gafas homologadas puede causar daños en la retina»

Fallece una adolescente de 14 años tras ahogarse en el río Duero a la altura del Puente de Piedra en Toro

Fallece una adolescente de 14 años tras ahogarse en el río Duero a la altura del Puente de Piedra en Toro

Jimenos Band y La Lira llenan el ruedo de la Plaza de Toros con un tributo sinfónico a Sabina

Jimenos Band y La Lira llenan el ruedo de la Plaza de Toros con un tributo sinfónico a Sabina

Jesús García Luengos regresa a la pintura con la exposición 'Retrospectiva'

Jesús García Luengos regresa a la pintura con la exposición 'Retrospectiva'
Tracking Pixel Contents