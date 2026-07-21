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Sucesos en Toro

Una furgoneta cargada de fruta sufre un accidente en la A-11 en sentido Toro-Zamora.

Los Bomberos de Toro acudieron al lugar tras el aviso de que los dos ocupantes estaban atrapados, aunque ambos lograron salir del vehículo antes de la llegada de los equipos de emergencia.

Accidente furgoneta, 21 de Julio, Toro

Accidente furgoneta, 21 de Julio, Toro / Cedida / LZA

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Rocío Gato

Toro

En torno a las 8.20 horas de la mañana de este martes, 21 de julio, el servicio de emergencias 112 recibió un aviso por un accidente de tráfico ocurrido en la autovía A-11, a la altura del kilómetro 432, en sentido Toro-Zamora.

Hasta el lugar se desplazó una dotación de los Bomberos de Toro, ya que, según el aviso recibido, los dos ocupantes de una furgoneta cargada de fruta habían quedado atrapados en el interior del vehículo. Sin embargo, cuando los efectivos llegaron, ambos habían logrado salir por sus propios medios.

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También acudieron agentes de la Guardia Civil y varias ambulancias para atender la incidencia. Afortunadamente, el accidente no dejó heridos de gravedad y los dos ocupantes se encontraban en buen estado.

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Una furgoneta cargada de fruta sufre un accidente en la A-11 en sentido Toro-Zamora.

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