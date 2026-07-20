Vuelve la "Toro Pool Party 26"

La Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Toro ha organizado la fiesta del verano "Toro Pool Party 26", que se celebrará el próximo viernes 24 de julio en las instalaciones de la Piscina Municipal de la localidad. El evento tendrá lugar entre las 17.00 y las 20.00 horas.

El acceso a la "Toro Pool Party 26" estará incluido para los usuarios con el abono habitual de la Piscina Municipal, mientras que quienes no dispongan de él podrán participar adquiriendo la entrada individual del día en la taquilla de las instalaciones. Durante tres horas habrá hinchables acuáticos y música de la mano de la discomóvil Devil Sound.

Con esta propuesta, el Ayuntamiento pretende ofrecer a vecinos y visitantes una alternativa para disfrutar de una tarde de verano de una forma diferente, con un ambiente pensado para todas las edades, tras el éxito de sus pasadas ediciones. Desde la Concejalía de Deportes se invita a toda la ciudadanía a sumarse a este evento.