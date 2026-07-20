Verano
Vuelve la "Toro Pool Party 26"
Música e hinchables acuáticos el viernes 24 de julio en la Piscina Municipal
La Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Toro ha organizado la fiesta del verano "Toro Pool Party 26", que se celebrará el próximo viernes 24 de julio en las instalaciones de la Piscina Municipal de la localidad. El evento tendrá lugar entre las 17.00 y las 20.00 horas.
El acceso a la "Toro Pool Party 26" estará incluido para los usuarios con el abono habitual de la Piscina Municipal, mientras que quienes no dispongan de él podrán participar adquiriendo la entrada individual del día en la taquilla de las instalaciones. Durante tres horas habrá hinchables acuáticos y música de la mano de la discomóvil Devil Sound.
Con esta propuesta, el Ayuntamiento pretende ofrecer a vecinos y visitantes una alternativa para disfrutar de una tarde de verano de una forma diferente, con un ambiente pensado para todas las edades, tras el éxito de sus pasadas ediciones. Desde la Concejalía de Deportes se invita a toda la ciudadanía a sumarse a este evento.
- Fallece un trabajador tras sufrir un accidente laboral en una nave de Prefabricados Duero
- Fallece una adolescente de 14 años tras ahogarse en el río Duero a la altura del Puente de Piedra en Toro
- Detectado un foco de enfermedad de Newcastle en una granja de pollos en Peleagonzalo con más de 72.000 aves
- Juan Vivas, el toresano que trabaja a las órdenes del Cholo Simeone en el Atlético de Madrid: "Es importante para un fisioterapeuta ganarse la confianza de los futbolistas"
- La comarca de Toro se prepara para una vendimia adelantada y de gran intensidad, con cepas en excelente estado sanitario
- Cristina Alvarelo Bonis renuncia al cargo como presidenta de la Asociación Española Contra el Cáncer en Toro
- Jesús García Luengos regresa a la pintura con la exposición 'Retrospectiva'
- Jimenos Band y La Lira llenan el ruedo de la Plaza de Toros con un tributo sinfónico a Sabina