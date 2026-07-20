David Alonso García, reelegido presidente de la Asociación Parroquial de las Siete Palabras

David Alonso García sigue al frente de la Asociación Parroquial de las Siete Palabras. Durante la tarde del pasado sábado, la Asociación celebró las elecciones a su presidencia y, al presentarse una única candidatura liderada por el actual presidente, los hermanos asistentes apoyaron de forma mayoritaria su continuidad al frente de la asociación, reafirmando así su confianza en el proyecto que inició hace tres años.

La asociación cuenta con 80 cofrades y celebra elecciones cada cuatro años. No obstante, en esta ocasión el proceso se ha adelantado, ya que cuando se fundó la entidad no se constituyó una junta directiva mediante un proceso electoral. Aunque las próximas elecciones están previstas para dentro de dos años, el cambio se producirá en el momento en que obtengan la condición de cofradía, ya que hasta ahora tiene el reconocimiento de Asociación Parroquial.

Este es, precisamente, uno de los grandes objetivos de la nueva etapa, culminar el proceso para que la Asociación Parroquial de las Siete Palabras sea erigida como asociación pública de fieles, un paso que se espera pueda materializarse en los próximos dos años. Paralelamente, la Asociación continuará reforzando su vida cultural con la voluntad de mantener y realzar la festividad de San Francisco de Asís, que se celebra cada 4 de octubre. Con motivo del VIII Centenario de su fallecimiento, que se conmemorará este año, ya trabajan en la organización de una programación especial que contribuya a poner en valor la figura del santo.

Tras su reelección, David Alonso García afronta este nuevo mandato con el objetivo de "consolidar el crecimiento experimentado por la Asociación durante sus primeros años de vida y continuar impulsando un proyecto que combina la promoción del culto, la conservación del patrimonio y la acción social”, comenta. Tras ser reelegido, inicia esta nueva etapa también con el propósito de afianzar la evolución alcanzada por la Asociación en sus primeros años y seguir desarrollando un proyecto, así como la conservación y puesta en valor de su sede en la Capilla de San Bartolomé.

Los primeros pasos de esta cofradía comenzaron a darse tras la celebración de la Semana Santa de 2022. La primera procesión, salió por primera vez el 23 de marzo de 2024 desde la iglesia de San Salvador de los Caballeros. La imagen, que habitualmente se encuentra en el presbiterio de la Colegiata de Santa María la Mayor, fue trasladada por primera vez por los hermanos de la Asociación Parroquial hasta su lugar de partida.