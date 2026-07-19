Jimenos Band y La Lira llenan el ruedo de la Plaza de Toros con un tributo sinfónico a Sabina

La Plaza de Toros de Toro acogió el pasado sábado la segunda cita de la programación de las Noches de Toro, con un concierto homenaje a Joaquín Sabina a cargo de Jimenos Band, formación vallisoletana nacida en 2010, que en esta ocasión ofreció un espectáculo sinfónico junto a la Banda de Música “La Lira”.

El público pudo disfrutar de una cuidada selección de los temas más emblemáticos de la trayectoria musical de Sabina, interpretados por los integrantes de Jimenos Band: Ignacio Jimeno, voz; Alejandro Jimeno, bajo y voz; Fernando Sú, guitarra; y Harold de las Heras, batería, acompañados por los músicos de La Lira. Un concierto que llevaba tres meses de preparación y que se convirtió en una noche especial por la combinación de rock, arreglos sinfónicos y la esencia de las canciones del artista jienense.

La conexión con el público fue uno de los grandes protagonistas de la velada. El ruedo de la Plaza de Toros se llenó de asistentes que no solo escucharon, sino que participaron activamente cantando muchos de los grandes éxitos de Sabina junto al grupo. Los músicos bajaron del escenario en varios momentos para acercarse al público, creando un ambiente cercano, lleno de humor, espontaneidad y complicidad, donde las peticiones de canciones por parte de los asistentes fueron atendidas por las bandas. Los componentes de Jimenos Band mostraron además su agradecimiento por formar parte de la programación de las Noches de Toro. “Es un lugar en el que ya hemos actuado en solitario en otra ocasión y nos gustó mucho. Gracias por contar con nosotros, visitar esta ciudad y dar un paseo por sus calles siempre es un placer”, señaló Ignacio Jimeno durante el concierto.

En esta ocasión, la dirección musical de La Lira corrió a cargo de la toresana Ana Alonso Chillón, profesora de flauta travesera en la Escuela Municipal de Música “Jesús López Cobos” de Toro desde 2008. Alonso Chillón cuenta con una amplia formación musical: realizó sus estudios profesionales en el Conservatorio Miguel Manzano de Zamora, continuó su preparación en el Conservatorio Superior de Oviedo “Eduardo Martínez Torner”, donde finalizó su licenciatura en Pedagogía en la especialidad de Flauta Travesera, y posteriormente completó estudios de dirección en la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), con un máster en Dirección de Orquesta.

Concierto de Jimenos Band y la Banda La Lira. Tributo a Joaquín Sabina. Plaza de toros de Toro. Las Noches de Toro. / Rocío Gato / LZA

Su participación en este concierto surgió como consecuencia de la imposibilidad de asistir del director de La Lira, Jairo del Río, por motivos personales. La propuesta de que Alonso asumiera la dirección partió de la junta directiva de la banda. “Para mí supone un nuevo reto que afronto con muchísima ilusión, gracias al Ayuntamiento y La Lira por confiar en mí”, explicó la directora toresana antes del concierto.

La segunda jornada de las Noches de Toro volvió a demostrar la capacidad de la música para reunir a vecinos y visitantes en torno a un espectáculo de calidad, con una plaza entregada y un ambiente marcado por la emoción y el recuerdo de las grandes canciones de Sabina. La programación continuará el próximo sábado 1 de agosto, a las 22.00 horas, en la Plaza de Toros de Toro, con el espectáculo “Aurum, el Legado de los Cuentos”, un concierto inspirado en cuentos, fantasía e historias, pensado para disfrutar en familia.