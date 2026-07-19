Jesús García Luengos regresa a la pintura con la exposición 'Retrospectiva'

La exposición de pintura ‘Restrospectiva’ ya se puede visitar en el bar Pura Cepa de Toro, ubicado en el número 28 de la calle Puerta del Mercado. La muestra la componen 14 obras del artista Jesús García Luengos, que aunque nació en Valladolid llegó a Toro por amor, ciudad en la que se estableció y en la que ha desarrollado gran parte de su vida personal y profesional. Actualmente trabaja como operario en la Azucarera.

Los primeros pasos de García Luengos en la pintura estuvieron guiados por el artista José Luis Rodríguez Posadas, con quien comenzó su formación, aunque diversas circunstancias le impidieron concluir. Sin embargo, asegura que aquella etapa fue fundamental en su formación artística. «No pude finalizar los estudios, pero el tiempo que estuve de su mano, me sirvió para aprender muchísimo. Adquirí una buena base sobre técnicas, composición y color, conocimientos que después seguí desarrollando por mi cuenta», explica.

El artista se define como un pintor autodidacta, ya que, tras dejar los estudios, continuó perfeccionando su estilo a través de la práctica constante. «He aprendido pintando. Cada cuadro ha sido una oportunidad para corregir errores, experimentar y descubrir nuevas formas de expresar lo que quería transmitir», afirma. «Siempre se me dio bien la pintura. Desde muy pequeño sentía una atracción especial por dibujar y pintar; era algo que realmente disfrutaba y a lo que dedicaba todo el tiempo que podía».

Han pasado 25 años desde que realizó su última exposición. Durante ese tiempo, la pintura quedó en un segundo plano, una decisión que, según reconoce, tomó de manera consciente para alejarse de su afición. «Hubo un momento en el que la pintura se convirtió casi en una obsesión para mí. Le dedicaba mucho tiempo y sentí la necesidad de parar y tomar distancia. Fueron años en los que apenas cogí los pinceles, aunque nunca dejé de llevar la pintura dentro. Mi familia y mis amigos siempre me animaron a volver, insistían en que no podía dejarlo, y a finales del año pasado decidí retomarlo con mucha ilusión», explica.

Pintor Jesús García Luengos, Toro / Rocío Gato / LZA

Ese regreso a los lienzos es precisamente el que da sentido al título de la muestra, Retrospectiva, una exposición con la que el artista no solo repasa su trayectoria, sino que también simboliza el reencuentro con su pasión. «Quería que el título reflejara ese recorrido por mi vida como pintor y, al mismo tiempo, este nuevo comienzo. Es una forma de mirar atrás para valorar todo lo vivido y seguir avanzando con las mismas ganas de crear que tenía cuando empecé».

Un recorrido por distintas etapas de su trayectoria artística, una selección de cuadros que reflejan la evolución de su técnica y de su mirada creativa a lo largo de los años. «Detrás de cada cuadro hay muchas horas de trabajo, ilusión y también una parte de mi historia. Espero que quienes la visiten encuentren algo que les emocione o les haga detenerse a contemplarlas con calma», comenta. Sus obras plasman sus vivencias y estados de ánimo, convirtiendo la pintura en un medio de expresión personal. Más allá de representar paisajes o escenas, el artista busca transmitir sentimientos.

Podrá visitarse durante los próximos dos meses, además, todas las obras expuestas están a la venta. También, el artista irá sustituyendo algunos de los cuadros por otras pinturas de su colección, con el objetivo de renovar el recorrido y ofrecer a quienes la visiten en distintas fechas la posibilidad de conocer una parte más amplia de su producción. De este modo, Retrospectiva se convierte en una exposición dinámica.

Se pueden encontrar distintas técnicas, entre ellas dibujos a lápiz, acrílicos y óleos. El pintor siente una especial predilección por sus creaciones más recientes. «Los últimos cuadros de mi trayectoria son los que más me gustan, momentos en los que me sentía bien o de otros más difíciles. Pinto lo que siento y eso hace que cada cuadro tenga un significado muy personal», explica. Durante la inauguración, el artista estuvo acompañado por familiares, amigos y numerosos asistentes, con quienes compartió el significado de las distintas obras expuestas.

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A Toro también dedica algunas de sus pinturas, destaca una representación de la puerta del Palacio de las Leyes, un guiño al patrimonio toresano que comparte espacio con paisajes, retratos y otras composiciones que muestran la variedad temática y técnica de su producción. Con Retrospectiva, Jesús García Luengos regresa tras un largo paréntesis de 25 años, reafirmando una vocación que nunca desapareció.