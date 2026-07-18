La comarca de Toro se prepara para una vendimia adelantada y de gran intensidad, con cepas en excelente estado sanitario

La comarca de Toro se prepara una vez más para uno de los momentos más esperados del año: la vendimia. Tras una primavera llena de lluvia y de grandes cambios en las temperaturas, el verano obligó a una mayor vigilancia y a intensificar los trabajos a pie de campo.

También debido a la meteorología, este año se espera que la campaña se adelante y que además sea muy intensa, pues va a estar muy marcada por un estado sanitario de las cepas que roza la excelencia.

Salud de las viñas

Llegado a este punto de la temporada no ha sido nada fácil, pues este año las condiciones climáticas han hecho que los responsables de las viñas hayan tenido que estar muy alerta. La primavera no ha sido nada sencilla, un mes de abril marcado por los cambios constantes en las temperaturas, pues un día había temperaturas propias del inicio del verano y al otro había abundantes precipitaciones, hicieron que desde la Denominación de Origen se encendieran las alarmas. Los expertos de la DO mostraron su preocupación, pues esta combinación explosiva de temperaturas extremas y lluvia intensa era el combo perfecto para la aparición de enfermedades que afectasen a la uva.

Sin embargo, la rápida actuación de los agricultores en el cuidado y atención de las viñas ha evitado que este problema se materializara, pues cuando llegó el momento clave estos realizaron los tratamientos fitosanitarios necesarios para neutralizar la amenaza. Además, tanto el director técnico de la DO, Santiago Castro, como los viticultores de la zona, han calificado el estado sanitario de las cepas como "satisfactorio y de muy buena condición", destacando que no existe ningún rastro de enfermedades.

Adelanto del envero

Asimismo, si decimos que puede existir un protagonista claro y real durante estas últimas semanas este sería el calor. Este clima extremo, cada año más agudizado, actúa como un potente acelerador biológico. Las temperaturas tan altas provocan que el envero (fase en la que la uva cambia de color y acumula sus azúcares característicos), hace que en muchas viñas ya sea visible, teniéndose que adelantar su recogida en torno a unos diez antes de lo habitual.

Sin embargo, este anticipo exige a los agricultores una gran precaución y cautela, pues cuando los termómetros marcan más de 32 grados, es la propia planta la que comienza un proceso de supervivencia con el objetivo de paralizar la fotosíntesis y evitar así la deshidratación. Por eso, durante estos episodios, la cepa deja de elaborar hidratos de carbono, pues el calor hace que se detenga la propia maduración del fruto.

Previsión de recogida

Debido a este escenario que se nos presenta por las temperaturas del verano, desde el Consejo Regulador se quiere mantener los pies en el suelo respecto a previsiones de cantidad de uva que se recogerá durante la campaña. Sobre el terreno, los técnicos han apreciado que los racimos presentan menos "carga de uva", por lo que la cosecha final podría ser similar o incluso algo inferior a la de vendimias anteriores.

Por ello, todo esto dependerá también de como quiera presentarse el mes de agosto. Además, los efectos del calor son muy evidentes, pues estos provocan que la evaporación sea muy alta y por la tanto las tormentas se incrementen. Aunque la gran preocupación no es que estas sean de agua, sino que lleguen a traer granizo, pues este es un elemento devastador para las cepas y puede arruinar el gran trabajo realizado a lo largo de todo el año, propiciando también la aparición de enfermedades sobre la bocina.

Normativa y fechas claves

Asimismo, si la meteorología respeta y las temperaturas no sufren cambios drásticos, el inicio de una de las épocas más esperadas en esta localidad está a la vuelta de la esquina. Desde la dirección técnica de la DO recalcan que faltan unos 35 días para la fecha clave de la recolección, pero la recolección de aquellas variables, como son la blanca albillo real y la moscatel de grano menudo, comenzaran antes bajo el amparo del Consejo Regulador.

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Por ello, mientras los agricultores miran y vigilan con especial atención las nubes y los termómetros, desde la Denominación de Origen se mantiene una completa y absoluta tranquilidad, pues no se han producido cambios en la normativa de la vendimia con respecto a años y campañas anteriores. n