Comisiones Obreras lamenta el fallecimiento de un trabajador en accidente laboral en Toro

El sindicato Comisiones Obreras (CC OO) lamenta el fallecimiento de un trabajador en accidente laboral en Toro. Este fatal suceso ocurrió en las instalaciones de la empresa prefabricados Duero, la tragedia ocurrió cuando una viga, que estaba siendo transportada por un camión, se desaprendió de este y golpeó al empleado provocando este trágico desenlace.

Por ello, una vez que CCOO de Zamora conoció este suceso, ha mostrado sus más sinceras condolencias y sus total solidaridad tanto con la familia, como amigos y compañeros de trabajo en este momento tan complicado

Además, desde el sindicato se ha exigido una inspección de Trabajo que pueda esclarecer el porqué de este suceso y así determinar las causas exactas y las circunstancias que rodean a este accidente.

Con ello, lo que se busca desde el sindicato es garantizar y aplicar de forma correcta las medias de seguridad y, además, reforzar la formación en prevención de riesgos laborales para evitar este tipo de accidentes.

Finalmente, desde CCOO ha declarado su compromiso inquebrantable con los trabajadores y han advertido que van a seguir luchando para que de una vez por todas se implementen todas las medidas necesarias para garantizar un trabajo libre y fuera de estos accidentes.