Toro volverá a vibrar con el flamenco de primer nivel en las Ferias y Fiestas de San Agustín

La programación de las próximas Ferias y Fiestas de San Agustín comienza a desvelar sus primeros eventos. Esta mañana se ha dado a conocer uno de los encuentros musicales: la tradicional Noche Flamenca, que se celebrará el sábado 29 de agosto, a partir de las 22.15 horas, en el Patio del Bar San Francisco. El festival, que mantiene la esencia de anteriores ediciones, contará con un aforo aproximado de 700 personas y volverá a convertir este espacio en un punto de encuentro para los amantes del flamenco. La organización pondrá las entradas a la venta veinte días antes de su celebración, con diferentes puntos de venta en Zamora, Salamanca y Valladolid, serán anunciados próximamente. Además, también se podrán adquirir localidades en taquilla dos horas antes del inicio del evento, el mismo día de la actuación.

El cartel de esta edición vuelve a apostar por artistas de primer nivel dentro del panorama flamenco nacional. Al cante estarán presentes Ezequiel Benítez, Samuel Serrano y María Jesús Bernal, acompañados al toque por los guitarristas Paco León, José Gálvez y Antonio Carrión, respectivamente. La actuación contará también con la participación de los palmeros Edu Gómez y Naim Real.

El asesor flamenco del festival, Isaac Garduño, destacó la importancia del cartel elegido para esta edición: “Son artistas muy conocidos y profesionales. Toro tiene un gran cartel flamenco año tras año, a la altura de cualquier ciudad”. Además, subrayó uno de los objetivos de la organización: acercar este género a las nuevas generaciones. “Este festival busca atraer a gente joven, ya que normalmente este tipo de eventos cuenta con un público más mayor, y creemos que este cartel cumple esas condiciones”, señaló.

En la misma línea se pronunció Alberto Camarón, colaborador del evento y propietario del Patio del Bar San Francisco, quien puso en valor la calidad del espectáculo y las características del espacio donde se celebrará. “Es un cartel muy andaluz, de gran categoría y con artistas reconocidos a nivel nacional. Con todos los palos que tiene el flamenco, seguro que muchos jóvenes encontrarán alguno que les llegue y les anime a descubrir este mundo”, afirmó. Además, destacó la buena acústica del recinto, una de las razones por las que los especialistas consideran este lugar idóneo para acoger actuaciones de estas características.

Desde el Ayuntamiento de Toro, como entidad organizadora, se mantiene la apuesta por un festival que forma parte ya de la tradición cultural de la ciudad. El concejal de Cultura, Javier López, recordó que la Noche Flamenca cuenta con más de tres décadas de historia y una gran aceptación. “Son muchos los aficionados que esperan cada año este evento. Seguimos trabajando para ofrecer una programación variada durante las fiestas, con propuestas para todos los gustos musicales, y animamos tanto a jóvenes como a mayores a disfrutar y apoyar estas iniciativas”, manifestó. Con esta nueva edición, Toro volverá a situarse como uno de los puntos de referencia del flamenco durante el verano.