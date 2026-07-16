Toro se viste de fiesta para honrar a Nuestra Señora del Carmen

La ciudad de Toro volvió a rendir homenaje este jueves 16 de julio a Nuestra Señora del Carmen con la celebración de una de sus citas religiosas, una jornada marcada por la devoción, la tradición y el acompañamiento de numerosos fieles. El Convento de San José de las Carmelitas Descalzas fue, un año más, el escenario principal de esta festividad, al albergar la imagen de la Virgen del Carmen, custodiada y venerada por las hermanas de la comunidad, encargadas también de la organización de los actos.

Los cultos comenzaron durante la mañana con la celebración de tres eucaristías, que reunieron a numerosos devotos en torno a la patrona de los marineros. Ya por la tarde, a partir de las 20.00 horas, tuvo lugar el rezo del Santo Rosario y la Novena, a continuación procedieron a uno de los actos más esperados de la jornada: la imposición del Santo Escapulario a todas aquellas personas que quisieron recibir este signo de protección y compromiso religioso.

A las 20.30 horas, las calles del centro de Toro acogieron la tradicional procesión de Nuestra Señora del Carmen, que partió desde su templo para recorrer el itinerario habitual. La imagen avanzó entre las muestras de devoción, respeto y cariño de vecinos y visitantes, antes de regresar al convento, punto de partida y final de esta celebración religiosa.

Uno de los momentos más emotivos del recorrido estuvo protagonizado por los niños y niñas que este año han recibido la Primera Comunión. Los pequeños acompañaron a la Virgen durante toda la procesión y portaron a hombros un pequeño paso, que fueron relevándose entre ellos a lo largo del recorrido. Además, participaron llevando cintas blancas unidas a la imagen.

Los cargadores, identificados por su indumentaria de camisa blanca y pantalón vaquero, se distinguían del resto de los participantes y también se fueron relevando para portar el paso a lo largo del recorrido. La banda de cornetas y tambores “Bendito Cristo de las Tres Caídas” acompañó musicalmente a la procesión. La festividad contó además con la presencia y el acompañamiento de las diferentes autoridades junto con los párrocos de la ciudad.