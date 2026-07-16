Fallece un trabajador tras sufrir un accidente laboral en una nave de Prefabricados Duero

Un trabajador de 47 años ha fallecido en la mañana de este jueves, 16 de julio, tras sufrir un accidente laboral en una de las naves que se encuentran en construcción en las instalaciones de Prefabricados Duero, situadas en las inmediaciones de la ciudad de Toro.

Los servicios de emergencia recibieron el aviso en torno a las 12.30 horas, cuando una persona presente en el lugar de los hechos alertó de lo sucedido. Hasta el sitio donde ocurre el accidente, se desplazaron efectivos de la Policía Local de Toro, Bomberos de Toro, Guardia Civil, varias ambulancias de Emergencias Sanitarias de Sacyl y el helicóptero medicalizado, quienes intervinieron para atender al trabajador herido.

De acuerdo con la información recabada en el lugar del suceso, una viga de hierro que estaba siendo transportada por un camión se habría desprendido y habría caído sobre el trabajador de 47 años. Los servicios de emergencia desplazados al lugar iniciaron de inmediato las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), pero, pese a los esfuerzos realizados por todos los profesionales intervinientes, no fue posible salvar su vida.

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Finalmente, el personal sanitario certificó el fallecimiento. El trabajador pertenecía a una empresa subcontratada con sede en Valladolid.