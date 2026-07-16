Entradas a la venta para el festival flamenco de verano de la AECC en Toro

La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en Toro presenta una nueva edición de su tradicional festival flamenco de verano, una cita cultural y solidaria que se ha consolidado ya como uno de los eventos destacados del calendario de la ciudad. El espectáculo tendrá lugar el viernes 31 de julio, a las 21.30 horas, en la Plaza de Toros de Toro, donde los asistentes podrán disfrutar de una velada dedicada al arte flamenco. Las entradas ya están a la venta por un precio de 15 euros y pueden adquirirse en la sede de la AECC en Toro, ubicada en la Plaza de la Colegiata, bajo 5; en Joyería Gaspar; en la Cafetería San Francisco; así como en la sede provincial de la AECC en Zamora, situada en la Avenida de Portugal, 40-42, y en la Casquería Susi, ubicada en el Mercado de Abastos.

El concejal de Cultura, Javier López Calero, ha destacado la importancia de la participación ciudadana en una cita que combina cultura y solidaridad: “Desde el Ayuntamiento animamos a todos los vecinos y visitantes a disfrutar de este espectáculo y, al mismo tiempo, a colaborar con una causa tan necesaria como es la lucha contra el cáncer”. López Calero ha subrayado además el valor de contribuir a la investigación y al apoyo a las personas afectadas por esta enfermedad: “Todos conocemos a alguien que, por desgracia, está pasando o ha pasado por esta situación. Por eso es fundamental seguir apoyando iniciativas como esta, que permiten avanzar en la investigación y ayudar a mejorar la vida de muchos pacientes y sus familias”.

El asesor flamenco del festival, Isaac Garduño, ha sido el encargado de desgranar un cartel que reúne a artistas de gran trayectoria y proyección dentro del mundo del flamenco. “Son profesionales de primer nivel, con un arte y una calidad que auguran un espectáculo de grandes expectativas para que el público pueda disfrutar de una noche especial”, ha señalado. Entre los nombres figura la cantaora Filo de los Patios, procedente de Madrid, una artista reconocida por “su enjundia, su compás innato y su profundo conocimiento de los distintos palos del flamenco”, además de contar con una voz “limpia y firme”, según ha explicado Garduño.

El cartel se completa con Jorge Ramírez, conocido artísticamente como El Wilo, del Puerto de Santa María. “Es una de las voces más prometedoras del flamenco, con un cante que conectará mucho con el público”, ha apuntado el asesor. Ambos artistas estarán acompañados al toque por el guitarrista Julio Romero, natural de Úbeda, de quien Garduño ha resaltado su capacidad para combinar “el equilibrio entre la técnica y la intuición”, aportando el acompañamiento necesario para una velada en la que el flamenco será el gran protagonista.

Desde la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en Toro animan a vecinos y visitantes a sumarse a esta cita solidaria y recuerdan que la recaudación obtenida permitirá continuar ofreciendo los servicios gratuitos que la entidad presta a las personas afectadas por el cáncer y a sus familiares. Entre estas prestaciones se encuentran la atención psicológica, la ayuda en los desplazamientos para recibir tratamientos, así como el alojamiento en viviendas destinadas a pacientes oncológicos y sus acompañantes, entre otros recursos de apoyo que facilitan el proceso de la enfermedad. El evento será presentado por la periodista toresana Carmen Toro.

Tino Alfageme, representante de la junta local de la AECC en Toro, ha querido agradecer la colaboración de todas las entidades, empresas y personas que hacen posible la celebración de este festival, entre ellas la Fundación Caja Rural, el Ayuntamiento de Toro, Pagos del Rey, Casquería Susi, Bodegas Ramón Ramos, Bodegas Bigardo y Hostal Restaurante Julián. “Sin ellos nada sería posible, al igual que sin el trabajo de todos los voluntarios que nos ayudan en la organización del evento. Queremos agradecer especialmente a Isaac Garduño su implicación y colaboración para hacer realidad esta nueva edición del festival”, ha señalado Alfageme.