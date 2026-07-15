Toro calienta motores para la concentración de Ruedas Raras
El encuentro está limitado a 300 participantes para mantener el espíritu de reunión "familiar"
La ciudad de Toro se prepara para acoger una nueva edición de la concentración motera organizada por Ruedas Raras. Será la decimosexta entrega de un encuentro que, en esta ocasión, se llevará a cabo el fin de semana del 24 al 26 de julio. La cita ha sido presentada este miércoles en el Ayuntamiento de Toro con presencia del alcalde, Carlos Rodríguez, y los miembros de la organización, Francisco Fernández y Mayte Blanco. Han sido estos últimos quienes han destacado el gran valor de esta reunión para el municipio, convertido a lo largo de esas jornadas en escaparate para el turismo nacional e internacional.
Frente a las grandes concentraciones que reúnen a miles de asistentes, esta reunión de Ruedas Raras ha querido limitar el número de participantes a 300 personas, en buena medida obligados por los aforos de los lugares donde se celebran comidas y cenas. La organización ha defendido que quieren mantener un carácter “casero y familiar”, así que esta es la manera adecuada de lograrlo.
El Ayuntamiento de Toro, por su parte, ha ensalzado el comportamiento “excepcional” de los participantes durante las ediciones anteriores. El alcalde, Carlos Rodríguez, ha destacado la colaboración activa con la organización en cuestiones como la cesión de espacios municipales o la ayuda en materia de seguridad. Además, el municipio abrirá las puertas de su piscina de manera gratuita a todos los inscritos
Las actividades comenzarán el viernes 24 de julio con la recepción de los participantes y una cena, antes de un concierto en el Arco del Reloj a cargo de la banda local Cruce de Caminos. El sábado 25 de julio comenzará con una ruta hasta la finca Equinotaurno, situada en el término municipal de Alaejos, donde se celebrará una capea. Por la tarde habrá tiempo para el ocio con DJ’s locales y el grupo Rumbas 3, antes de una nueva cena de hermandad previa a la ruta de las antorchas.
La concentración termina el domingo 26 de julio con una visita guiada al Alcázar de Toro, una cata de vinos a cargo de la Denominación de Origen y una comida que servirá para poner el punto y final al encuentro.
- Javier Domingo, emprendedor que tras pasar catorce años en la carretera busca revitalizar Toro a través de Publicidad Arco: 'Vivir aquí es un privilegio
- Detectado un foco de enfermedad de Newcastle en una granja de pollos en Peleagonzalo con más de 72.000 aves
- Juan Vivas, el toresano que trabaja a las órdenes del Cholo Simeone en el Atlético de Madrid: "Es importante para un fisioterapeuta ganarse la confianza de los futbolistas"
- Alexander González, de Perú a cumplir el sueño de abrir su barbería en Toro: 'Quiero crear aquí un espacio diferente
- Virgilio Gitrama, carrozista de Toro con más de medio siglo de experiencia: "Me enamoré de este mundo a los 8 años e hice mi primera carroza a los 11"
- Auxiliares de enfermería, mucho más que un trabajo: “Se trata de la vocación de cuidar a quienes más lo necesitan”
- “Cualquier persona con ganas de aprender debe poder hacerlo”: Toro celebra la graduación de los alumnos de UniverUSAL
- La Asociación Cultural Cermeña busca nuevos socios: «Toro tiene actividades todos los fines de semana y estamos orgullosos de formar parte de esa oferta de ocio»