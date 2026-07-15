Toro calienta motores para la concentración de Ruedas Raras

La ciudad de Toro se prepara para acoger una nueva edición de la concentración motera organizada por Ruedas Raras. Será la decimosexta entrega de un encuentro que, en esta ocasión, se llevará a cabo el fin de semana del 24 al 26 de julio. La cita ha sido presentada este miércoles en el Ayuntamiento de Toro con presencia del alcalde, Carlos Rodríguez, y los miembros de la organización, Francisco Fernández y Mayte Blanco. Han sido estos últimos quienes han destacado el gran valor de esta reunión para el municipio, convertido a lo largo de esas jornadas en escaparate para el turismo nacional e internacional.

Frente a las grandes concentraciones que reúnen a miles de asistentes, esta reunión de Ruedas Raras ha querido limitar el número de participantes a 300 personas, en buena medida obligados por los aforos de los lugares donde se celebran comidas y cenas. La organización ha defendido que quieren mantener un carácter “casero y familiar”, así que esta es la manera adecuada de lograrlo.

El Ayuntamiento de Toro, por su parte, ha ensalzado el comportamiento “excepcional” de los participantes durante las ediciones anteriores. El alcalde, Carlos Rodríguez, ha destacado la colaboración activa con la organización en cuestiones como la cesión de espacios municipales o la ayuda en materia de seguridad. Además, el municipio abrirá las puertas de su piscina de manera gratuita a todos los inscritos

Las actividades comenzarán el viernes 24 de julio con la recepción de los participantes y una cena, antes de un concierto en el Arco del Reloj a cargo de la banda local Cruce de Caminos. El sábado 25 de julio comenzará con una ruta hasta la finca Equinotaurno, situada en el término municipal de Alaejos, donde se celebrará una capea. Por la tarde habrá tiempo para el ocio con DJ’s locales y el grupo Rumbas 3, antes de una nueva cena de hermandad previa a la ruta de las antorchas.

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La concentración termina el domingo 26 de julio con una visita guiada al Alcázar de Toro, una cata de vinos a cargo de la Denominación de Origen y una comida que servirá para poner el punto y final al encuentro.