Carlos Rodríguez urge a la Junta de Castilla y León soluciones a los problemas de la travesía de Tagarabuena

El alcalde de Toro, Carlos Rodríguez, ha manifestado su preocupación por la paralización de las mejoras prometidas por la Junta de Castilla y León en la travesía de Tagarabuena, así como la “falta de mantenimiento” en distintas infraestructuras de la ciudad, como ocurre en el centro de rehabilitación de fisioterapia, en plena plaza de San Agustín.

Respecto al primero de los problemas, el regidor municipal ha recordado que fue el encargado de facilitar una reunión entre el delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora y los vecinos del barrio para abordar las deficiencias que suscitaban quejas entre los ciudadanos. Un encuentro al que no fue invitado, tal y como ha desvelado en declaraciones realizadas a este diario. De acuerdo con la información proporcionada por Carlos Rodríguez, tras esa reunión, la administración autonómica se comprometió a atender las peticiones vecinales. Sin embargo, denuncia el primer edil, nada de lo acordado se ha cumplido a fecha actual. “Una actuación diseñada para perdurar en el largo plazo no puede arrancar con semejantes defectos de ejecución”, ha advertido al respecto.

El alcalde, además, ha recordado que buena parte de los problemas que sufren los vecinos de Tagarabuena tienen que ver con humedades, falta de presión en el suministro de agua y malos olores. El Ayuntamiento de Toro está recogiendo copia de todos los escritos de queja presentados por los afectados para enviárselos a la Junta de Castilla y León y unir así esfuerzos. “Si no se soluciona pronto, insistiremos, volveremos a reunirnos y tomaremos las medidas oportunas”, ha señalado Rodríguez. “Lo que no vamos a hacer de ninguna manera es dejar indefensos a los vecinos de Tagarabuena”, ha añadido.

Reclamaciones para mejorar Toro

El alcalde de la ciudad, Carlos Rodríguez, ha revelado que ha remitido a la Junta de Castilla y León un listado de intervenciones y medidas urgentes que necesita el municipio. Entre ellas figura la actuación sobre el centro de rehabilitación, que se encuentra en un estado “deplorable” a juicio del primer edil, quien ha insistido en que la mejora del espacio ayudará a todo el mundo, teniendo en cuenta su alta demanda.

A ello se añade la mejora en el mantenimiento urbano y en la seguridad vial del municipio, orientada hacia la reparación de los badenes que se encuentran en mal estado. A este respecto, la propuesta municipal pasa por su eliminación total para sustituirlos por pasos de peatones elevados.

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El Ayuntamiento de Toro confía en que la Junta de Castilla y León “asuma de manera efectiva sus competencias” y ejecute todas estas actuaciones en un corto espacio de tiempo, dado su carácter “urgente e indispensable” para la calidad de vida de los vecinos de Tagarabuena y de Toro.