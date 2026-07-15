El Ayuntamiento de Toro instala una pantalla gigante para ver la final del Mundial

El Ayuntamiento de Toro ha anunciado la instalación de una pantalla gigante en la Plaza Mayor para ver la final del Mundial de Fútbol que se celebrará el próximo domingo a partir de las nueve de la noche. El objetivo municipal es ofrecer un espacio de encuentro para que todos los vecinos puedan vibrar con la selección española y animar de cara a conseguir la segunda estrella. De esta manera, todos aquellos que lo deseen pueden echarse a las calles para vivir este acontecimiento histórico rodeado de vecinos, familiares y amigos.