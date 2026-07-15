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El Ayuntamiento de Toro instala una pantalla gigante para ver la final del Mundial

La Plaza Mayor será el punto de encuentro para animar a la selección española en el camino hacia la segunda estrella

Pantalla gigante instalada para la final de la Eurocopa 2024 entre España e Inglaterra.

Pantalla gigante instalada para la final de la Eurocopa 2024 entre España e Inglaterra. / Archivo

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Alejandro Escolano

El Ayuntamiento de Toro ha anunciado la instalación de una pantalla gigante en la Plaza Mayor para ver la final del Mundial de Fútbol que se celebrará el próximo domingo a partir de las nueve de la noche. El objetivo municipal es ofrecer un espacio de encuentro para que todos los vecinos puedan vibrar con la selección española y animar de cara a conseguir la segunda estrella. De esta manera, todos aquellos que lo deseen pueden echarse a las calles para vivir este acontecimiento histórico rodeado de vecinos, familiares y amigos.

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