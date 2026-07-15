El Ayuntamiento de Toro instala una pantalla gigante para ver la final del Mundial
La Plaza Mayor será el punto de encuentro para animar a la selección española en el camino hacia la segunda estrella
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El Ayuntamiento de Toro ha anunciado la instalación de una pantalla gigante en la Plaza Mayor para ver la final del Mundial de Fútbol que se celebrará el próximo domingo a partir de las nueve de la noche. El objetivo municipal es ofrecer un espacio de encuentro para que todos los vecinos puedan vibrar con la selección española y animar de cara a conseguir la segunda estrella. De esta manera, todos aquellos que lo deseen pueden echarse a las calles para vivir este acontecimiento histórico rodeado de vecinos, familiares y amigos.
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