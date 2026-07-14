Cristina Alvarelo Bonis renuncia al cargo como presidenta de la Asociación Española Contra el Cáncer en Toro

La presidenta de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en Toro, Cristina Alvarelo Bonis, ha decidido dejar el cargo por motivos personales y debido a la incompatibilidad de esta responsabilidad con sus obligaciones profesionales, según ha informado la Junta Local de la organización. Continuará vinculada a la Junta Local de Toro y seguirá colaborando activamente en sus iniciativas, aunque a partir de ahora lo hará sin desempeñar la función de presidenta.

Alvaredo Bonis fue designada presidenta de la Junta Local de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) de Toro en Junio de 2025, sustituyendo el cargo a María Hernández Pérez, tras ser elegida presidenta provincial de la asociación en Zamora. “Me gustaría poder dedicarle más tiempo, porque sé que requiere mucho trabajo y compromiso. No puedo implicarme todo lo que me gustaría, aunque siempre he intentado aportar lo mejor de mí. Ha sido una experiencia muy enriquecedora, tanto a nivel profesional como humano. He tenido la oportunidad de conocer a personas maravillosas que me han tratado de una manera increíble: compañeros de la junta, voluntarios, pacientes y muchas otras personas que forman parte de este proyecto. Me llevo grandes aprendizajes y recuerdos muy especiales de todos ellos”, añade.

También comenta que no es un adiós definitivo, “sino un hasta luego, nunca se sabe qué puede deparar el futuro. Se trabaja con mucha ilusión, compromiso y dedicación, y para mí ha sido un verdadero orgullo formar parte de este proyecto. Me llevo un profundo agradecimiento por todo lo vivido, por la confianza depositada en mí y por el cariño recibido durante todo este tiempo".

Desde la Asociación expresan su más sincero agradecimiento por el compromiso, dedicación y esfuerzo que ha demostrado durante este año al frente de la Junta Local. “Su liderazgo ha sido clave para impulsar actividades en Toro, fortaleciendo la presencia de la Asociación y contribuyendo al desarrollo de iniciativas de apoyo a pacientes, familiares y en la sensibilización de la sociedad”, comentan desde la junta. “Su entrega y cercanía han dejado una huella imborrable en la asociación y en todos los que hemos colaborado con ella”, añaden.

La Asociación Española Contra el Cáncer le desea los mayores éxitos en su camino personal y profesional y le agradece profundamente su dedicación a la causa, de momento no comenzaran las gestiones para designar a una nueva persona al frente de la presidencia. Continuarán su labor con el mismo compromiso, trabajando para mejorar la vida de las personas afectadas por el cáncer y de sus familias, impulsando la prevención, la investigación y el apoyo integral.