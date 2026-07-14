La Casa de Cultura de Toro acoge dos charlas sobre ciberseguridad dirigidas a familias y jóvenes

La Asociación Cultural Bambalinas, en colaboración con el Ayuntamiento de Toro, la Guardia Civil y la Casa de Cultura, organiza dos jornadas informativas sobre los riesgos de Internet y las principales recomendaciones para navegar de forma segura. La primera de ellas estará dirigida a adultos, especialmente a padres y madres, y tendrá lugar el jueves 16 de julio, a las 19:00 horas, en la Casa de Cultura. La charla será impartida por el cabo primero Víctor Ratón, quien abordará los principales peligros a los que se enfrentan los usuarios en la red y ofrecerá pautas para mejorar la seguridad digital en el entorno familiar.

La segunda sesión se celebrará el miércoles 22 de julio y estará destinada a niños y jóvenes mayores de 10 años, bajo el lema “Aprende, protégete y navega seguro”. Al igual que la anterior, será impartida por el cabo primero Víctor Ratón, con contenidos adaptados al público juvenil para fomentar un uso responsable y seguro de Internet.

Durante ambas charlas se tratarán cuestiones como el ciberacoso, el phishing, el robo de identidad, el acceso a contenido inapropiado y la adicción o distracción derivada del uso excesivo de dispositivos digitales. Además, se ofrecerán consejos prácticos relacionados con el uso de contraseñas seguras, la protección de la información personal, la importancia de pensar antes de publicar, la configuración de la privacidad y la necesidad de pedir ayuda ante cualquier problema.

Estas actividades ya se llevaron a cabo anteriormente en varios centros educativos de la ciudad, donde tuvieron una gran acogida. Ante el interés generado y la demanda recibida, las entidades organizadoras han decidido volver a ofrecerlas para facilitar que más familias y jóvenes puedan informarse y adquirir herramientas para desenvolverse con mayor seguridad en el entorno digital.

La entrada será libre hasta completar el aforo.