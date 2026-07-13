Toro celebra la festividad de Nuestra Señora del Carmen

La ciudad de Toro se prepara para celebrar el próximo jueves 16 de julio la festividad de Nuestra Señora del Carmen, una cita religiosa que tendrá como escenario principal el Convento de San José de las Carmelitas Descalzas, lugar donde las hermanas custodian y veneran la imagen de la Virgen. La tarde del martes 14 de julio tendrá lugar la celebración penitencial, tras el rezo del Rosario, previsto para las 19.30 horas.

El jueves 16, jornada central de la festividad, se celebrarán tres eucaristías en horario de mañana: a las 8.00, 9.00 y 11.00 horas, esta última con carácter solemne. Ya por la tarde, a las 20.00 horas, tendrá lugar el rezo del Rosario y la Novena, tras los cuales se procederá a la imposición del Santo Escapulario a todas aquellas personas que deseen recibirlo.

A las 20.30 horas dará comienzo la tradicional procesión de la Virgen del Carmen por las calles de Toro. Está previsto que los niños que han recibido por primera vez la Primera Comunión este año acompañen a la imagen durante el recorrido. La parte musical correrá a cargo de la banda de cornetas y tambores “Bendito Cristo de las Tres Caídas”, que pondrá sus sones a esta celebración.