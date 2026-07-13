Detectado un foco de enfermedad de Newcastle en una granja de pollos en Peleagonzalo con más de 72.000 aves
Se ha procedido a la inmovilización inmediata de la granja y a la realización de la encuesta epidemiológica con objeto de conocer el posible origen
Las autoridades veterinarias de la Junta de Castilla y León han confirmado la detección de un foco de enfermedad de Newcastle en una explotación de pollos de engorde ("broilers"), una variedad seleccionada genéticamente por su rápido crecimiento, ubicada en el municipio zamorano de Peleagonzalo, perteneciente a la comarca de Toro. Esta granja, presuntamente no se encontraba vacunada frente a la enfermedad, tiene un censo aproximado de 72.530 broilers y la sospecha se comunicó el 9 de julio tras la detección de un aumento de mortalidad de un 0.27 % del censo. La enfermedad de Newcastle es una afección vírica altamente contagiosa y mortal que afecta a las aves domésticas y silvestres, provocándoles graves problemas respiratorios, digestivos y nerviosos. El virus no representa un riesgo grave para los humanos.
Las muestras tomadas por parte de los Servicios Veterinarios Oficiales (SVO) de la Junta de Castilla y León se remitieron al Laboratorio Central de Veterinaria (LCV) de Algete, Laboratorio Nacional de Referencia de la enfermedad de Newcastle en España, donde se ha confirmado por PCR la presencia de una cepa velogénica del virus.
Los SVO han adoptado inmediatamente varias medidas, establecidas en el Reglamento Delegado (UE) 2020/687 de la Comisión Europea, Inmovilización inmediata de las granjas, realización de la encuesta epidemiológica con objeto de conocer el posible origen y granjas en riesgo por movimientos de personas y vehículos, y se ha establecido de una zona de restricción alrededor de los focos.
Además, mediante una Resolución del Director General de Producción Agrícola y Ganadera, obligan a vacunar a todas las explotaciones avícolas de producción y reproducción que no sean de autoconsumo, debiendo aplicarse, como mínimo, dos dosis en la pauta vacunal y debiendo garantizarse un nivel adecuado de inmunización mediante las pautas vacunales autorizadas, en todas las manadas incluidas en los municipios de las zonas de restricción de los focos activos. Esta obligatoriedad se extenderá a las explotaciones de las provincias de Valladolid y Segovia a partir del 1 de agosto de 2026, y a todas las explotaciones de la comunidad autónoma de Castilla y León a partir del 1 de septiembre de 2026.
Aunque la vacuna no proteja al 100%, sí que reduce el riesgo de que las aves se infecten, así como la cantidad de virus excretado en las aves vacunadas e infectadas, por lo que limita el riesgo de diseminación del virus a nuevas granjas. También se recomienda reforzar la vigilancia, tanto en granjas avícolas como en aves silvestres, notificando a los servicios veterinarios oficiales cualquier sospecha de enfermedad.
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