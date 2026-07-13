El Carnaval de Verano reúne a cientos de jóvenes en una noche de música y disfraces en Toro
La Asociación Cultural Cermeña consolida una de las citas estivales más esperadas e invita a las nuevas generaciones a implicarse para garantizar su continuidad
La ciudad de Toro volvió a llenarse de ambiente festivo en la noche del sábado con la celebración de una nueva edición del ya tradicional Carnaval de Verano, una cita organizada por la Asociación Cultural Cermeña que reunió a cientos de jóvenes en torno a la música, el color y los disfraces. La Plaza Mayor fue el punto de encuentro y a las 22.30 horas, dio comienzo el desfile. Acompañados por el ritmo de la charanga, que tocaron los temas musicales más populares del momento, los participantes subieron la Puerta del Mercado y Santa Marina, hasta llegar al patio del Magdalena Ulloa, escenario principal de la fiesta.
Como es habitual, la creatividad volvió a ser una de las grandes protagonistas de la noche. Decenas de grupos y participantes individuales se sumaron a la temática propuesta para esta edición, "Antiguas Civilizaciones", luciendo originales disfraces inspirados en egipcios, romanos, griegos y otras culturas de la antigüedad. La música tomó el relevo durante el resto de la velada con las sesiones de siete DJ locales: Revuk, Perinda, Scarlet, Los Nenukos, Yeray, Moye y Del Teso, quienes hicieron bailar, hasta bien entrada la madrugada.
El primer premio de este año fue para las tres reinas del continente perdido de la película de animación de Disney Atlantis: El imperio perdido. El segundo premio recayó en un numeroso grupo de amigos que acudió caracterizado de egipcios. El jurado, integrado por varios miembros de la ACC, agradeció la implicación de los participantes por respetar la temática propuesta. Asimismo, destacó la dificultad de la deliberación debido al alto nivel de los disfraces presentados. También quiso reconocer a los jóvenes que optaron por asistir con disfraces diferentes, sumándose igualmente a la fiesta.
Desde la Asociación Cultural Cermeña han valorado de forma muy positiva la respuesta del público y han querido hacer un llamamiento a las nuevas generaciones para que se impliquen en la organización de este tipo de iniciativas. El objetivo, señalan, es garantizar la continuidad de un evento que, año tras año, se ha consolidado como una de las citas estivales más esperadas por la juventud de Toro.
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