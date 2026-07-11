Defendiendo lo Vacío, Stop Biogás Alfoz de Toro recoge firmas para frenar los proyectos de macroplantas: “Se están planificando instalaciones para muchos más residuos de los que tenemos, lo que quiere decir que vendrán de fuera”

Desde la Asociación Defendiendo lo Vacío, Stop Biogás Alfoz de Toro han puesto en marcha una recogida de firmas para promover una iniciativa popular municipal en Toro. El objetivo es trasladar al Ayuntamiento un respaldo ciudadano claro, amplio y organizado, y contribuir a reforzar la defensa del municipio frente a los proyectos de macroplantas de gestión de residuos y producción de biometano.

Las movilizaciones se iniciaron hace aproximadamente año y medio, a raíz del proyecto planteado en Villardondiego. «Con esta iniciativa pedimos al Ayuntamiento de Toro que se posicione en contra de la instalación de estos proyectos, tanto en el municipio como en los términos municipales colindantes. En el caso de este proyecto, parte de la infraestructura se situaría a apenas 100 metros del arroyo Adalia, que desemboca en el río Duero. Esto implica que un eventual vertido accidental podría tener consecuencias directas para el municipio», señala Estefanía del Río, integrante del equipo de coordinación y socia de la asociación.

Dos plantas de biogás tienen previsto instalarse en la ciudad de Toro, y según la asociación, en la provincia de Zamora se están tramitando de forma simultánea numerosos expedientes de proyectos energéticos sin que, ninguna administración haya realizado una evaluación ambiental conjunta de su impacto acumulativo sobre el territorio. Por ello, reclaman un mayor control por parte de las instituciones y exigen que se analicen de manera global las posibles consecuencias de estas instalaciones, entre ellas la pérdida de suelo fértil, el deterioro del paisaje y los riesgos de contaminación en el agua.

“Se están planificando instalaciones para muchos más residuos de los que tenemos, lo que quiere decir que vendrán de fuera”, añade Estefanía. El Ayuntamiento de Toro inició hace meses los trámites para modificar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) con el objetivo de limitar la implantación de plantas de biogás en el municipio, sin embargo, la Junta de Castilla y León no lo aceptó . Ante esta situación, se impulsa esta iniciativa popular municipal con la que pretende recabar el respaldo de la ciudadanía para continuar trabajando en esa línea e introducir las modificaciones necesarias.

Las empresas instaladoras suelen ser en muchos casos creadas de la noche a la mañana con un capital social de 3.000 € y con un entramado de ingeniería fiscal que les permitiría eludir responsabilidades en caso de accidente o catástrofe. “Lo que el Ayuntamiento de Toro debería exigir unas garantías reales de que alguien respondiera en el caso de que algo saliera mal, Toro se puede quedar con la contaminación y con la factura, estamos pidiendo que actúen. Vamos a hacer calle, a movilizar a los vecinos y tenemos pensado emprender acciones judiciales, una querella conjunta con otras asociaciones de Castilla y León”, comenta Estefanía.

Ana Posada Calvo, miembro de Defendiendo lo vacío Stop Biogás alfoz de Toro, “la iniciativa necesita un mínimo de 1.500 firmas de vecinos y vecinas empadronados en Toro y con derecho a voto en el municipio. Aspiramos, no obstante, a superar ampliamente esa cifra. Cuantas más firmas presentemos, más claro quedará el mensaje”. La finalidad es trasladar al Ayuntamiento una serie de propuestas para que sean debatidas y votadas en el Pleno, con el objetivo de otorgar respaldo social a nuevas medidas encaminadas a blindar la implantación de este tipo de plantas en el municipio.

“Queremos que el municipio cuente con todas las herramientas legales, urbanísticas y técnicas posibles para defender su territorio, su agua, su paisaje, su actividad agraria, su calidad de vida y su futuro, este tipo de instalaciones, pueden condicionar de forma profunda el modelo económico, social y territorial del municipio”. Por eso hacen un llamamiento a toda la ciudadanía: “firmad, ayudad a recoger firmas y hablad con vuestros vecinos, con vuestra familia y con vuestros amigos. Necesitamos que quede claro que esto no es cosa de cuatro personas. Somos muchos los que no queremos ver Toro rodeado por macroplantas de residuos”, concluyen.