Alexander González, de Perú a cumplir el sueño de abrir su barbería en Toro: "Quiero crear aquí un espacio diferente"

Alexander González Figueroa, de 27 años, nació en Perú, aunque reside en Toro desde los 12 años, ciudad en la que ha desarrollado gran parte de su vida personal y profesional. Tras formarse en informática y trabajar en varias empresas de la localidad, a los 23 años decidió dar un giro a su trayectoria para dedicarse a aquello que realmente le apasionaba: el mundo de la peluquería y la barbería. Este fin de semana, abre las puertas de su propia peluquería, un proyecto con el que comienza una nueva etapa personal y profesional. Al negocio, AC Barberestudio ha querido darle su propio nombre, acompañado de la letra «C», un símbolo lleno de significado en memoria de Claudia Carrasco Villarroel, la joven toresana que falleció en enero de 2024 tras un atropello. Con este gesto, Alexander ha querido rendirle homenaje, manteniendo vivo su recuerdo, con ella compartía una estrecha amistad y su pérdida supuso un duro golpe para él.

¿Dónde y cuándo comenzó su formación en el mundo de la peluquería y la barbería?

A los 23 años decidí dar el paso y comenzar a formarme en un ámbito que realmente me apasionaba. Empecé a buscar diferentes opciones hasta que encontré el curso que encajaba con mis objetivos en Málaga, en el Centro de Formación Profesional en Peluquería y Barbería de la escuela de Antonio Eloy. Durante nueve meses, de lunes a viernes por las tardes, compaginé la formación teórica con la práctica, adquiriendo los conocimientos y las técnicas necesarias para iniciarme en esta profesión. Fue una etapa de mucho aprendizaje y dedicación, en un centro que por aquel entonces estaba considerado como uno de los referentes nacionales en formación dentro del sector. Aquella experiencia me permitió conocer en profundidad el oficio y confirmar que había encontrado el camino profesional que realmente quería seguir. Hace unos días regresé a la misma escuela para realizar un nuevo curso de perfeccionamiento en corte, con el objetivo de seguir mejorando la técnica y actualizar conocimientos.

¿Qué le llevó a dar el paso de adentrarse en el mundo de la barbería y emprender este nuevo camino profesional?

Siempre me había llamado mucho la atención el ambiente de la barbería y todo lo relacionado con los cortes de pelo. Era un mundo que me atraía especialmente, quizá también porque siempre he llevado el pelo muy corto y he tenido interés por la imagen y el estilo personal. Además, mi pasión por la moda ha sido otro de los motivos que me ha impulsado a seguir este camino. Por eso he decidido incorporar mi colección de zapatillas al espacio, una afición personal que tengo desde hace tiempo. Son modelos nuevos que forman parte de un hobby y que, en algunos casos, también pongo a la venta. Quería crear un espacio diferente, donde los clientes no solo vengan a cortarse el pelo, sino que también puedan encontrar un ambiente con personalidad y que represente mi forma de entender el estilo.

¿Cómo fueron sus primeros pasos y qué perfil tienen actualmente sus clientes?

Comencé a cortar el pelo a familiares y amigos. Poco a poco fui adquiriendo experiencia, perfeccionando y comprobando que cada vez eran más las personas que confiaban en mí y me animaban a seguir adelante. Lo que empezó como una práctica entre personas cercanas se fue transformando en una oportunidad laboral con la que hoy afronto esta nueva etapa. Trabajo con clientes de todas las edades, desde niños hasta personas mayores, aunque es cierto que mi principal público es joven y está orientado al género masculino.

¿En qué se diferenciaría del resto y qué quiere transmitir a sus clientes con este nuevo espacio?

Hemos trabajado durante aproximadamente tres meses en la creación de un espacio con una identidad propia, pensando cuidadosamente en la distribución, los materiales, los suelos, el mobiliario y la decoración, con el objetivo de que cada persona que entre se sienta cómoda y en un ambiente moderno, actual y agradable. También quiero destacar mi forma de tratar a los clientes, soy una persona abierta y cercana, me gusta conversar con ellos. Además, uno de mis objetivos es seguir creciendo y trabajar más el color, una tendencia que actualmente está ganando mucho protagonismo.

¿Cuáles son los servicios más demandados y qué propuestas ofrece actualmente a sus clientes?

Los cortes más solicitados siguen siendo los degradados. No obstante, las tendencias están cambiando y actualmente el cabello largo está ganando protagonismo, aunque esa moda todavía no se ha implantado en la zona. He querido incorporar una propuesta diferente, por 50 euros al mes, los clientes pueden acudir a la barbería todas las veces que necesiten, sin importar el día de la semana, ya sea lunes o viernes.

¿Cómo ha evolucionado en los últimos años el mundo de la peluquería y la barbería masculina?

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Hace unos años los hombres no prestaban tanta atención a su imagen como lo hacen actualmente, pero eso ha cambiado mucho. Ahora cada vez son más los que se preocupan por su aspecto, no solo a la hora de cortarse el pelo, sino también en otros detalles como el arreglo de cejas, el cuidado de la barba o el uso de productos específicos para la piel y el cabello. Hoy en día muchos clientes vienen a la barbería con mayor frecuencia, incluso hay personas que se cortan el pelo todas las semanas para mantener siempre una imagen cuidada.