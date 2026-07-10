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Zamora Decide pide una flexibilización de la norma sobre aires acondicionados en Toro

La formación localista cree que se puede otorgar un plazo de gracia para cumplir el reglamento ante las circunstancias meteorológicas extremas

Facha con instalación de aire acondicionado en Toro.

Facha con instalación de aire acondicionado en Toro. / Rocío Gato / LZA

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Alejandro Escolano

Zamora Decide ha solicitado al Ayuntamiento de Toro una mayor flexibilidad en la regulación de la instalación de aires acondicionados. La formación localista, a través de un comunicado, ha asegurado que el bando municipal de primeros del mes de julio ha generado “un profundo malestar” entre los vecinos ante la “extrema dureza” de las condiciones expresadas en plena ola de calor. “Dar solo un mes de plazo y multas de hasta 10.000 euros es una barbaridad”, han señalado desde el partido.

La normativa establece que, los equipos de aire acondicionado, incluidos los de ventana, consola, bipartidos o portátiles, deberán contar con la correspondiente licencia, declaración responsable o comunicación urbanística. Además, salvo imposibilidad justificada y previa valoración de los servicios técnicos municipales, estas instalaciones no podrán colocarse en fachadas sobre vía pública, debiendo garantizar en todo caso una adecuada integración arquitectónica, mediante soluciones que oculten los equipos o los integren en el paramento de fachada. También, deberán respetar las distancias establecidas respecto a otros equipos o huecos de ventana, situarse a la altura mínima exigida y evitar goteos, ruidos o molestias a los vecinos.

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Ante esta situación, desde Zamora Decide han solicitado al Ayuntamiento de Toro que sea más laxo en el cumplimiento de la normativa en un momento de calor extremo. La formación entiende que estas instalaciones deben estar debidamente reguladas, máxime teniendo en cuenta la condición de Toro como Conjunto Monumental Histórico-Artístico. No obstante, reclama “menos prisa”, dado que la administración municipal ha otorgado un plazo de un mes para poner al día estas instalaciones.

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