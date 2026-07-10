Javier Domingo, emprendedor que tras pasar catorce años en la carretera busca revitalizar Toro a través de Publicidad Arco: "Vivir aquí es un privilegio"

Cuando la denominada “España Vaciada” tiene como objetivo mantener su tejido social y económico, historias como las de Javier Domingo ayudan a aportar una dosis de esperanza y realismo a estos entornos. La experiencia de este emprendedor no solo es prueba viviente de que el medio rural es un espacio para consolidar un hogar tranquilo, sino que además se convierte en un escenario lleno de posibilidades para establecer y consolidar empresas.

Por eso, tras pasarse catorce años fuera de casa, este toresano decidió dar el paso de tomar las riendas de este negocio local, dejando atrás lo que antes parecía una utopía para convertirse hoy en una realidad: trabajar en su tierra, ser su propio jefe y disfrutar completamente de su familia.

Un giro de 180 grados

Normalmente, las mejores oportunidades de negocio en los municipios de los entornos rurales no pasan por crear una idea popia o montar una empresa desde cero, sino que suelen venir a través del relevo, es decir, nacen de conseguir evitar que lo que funciona desaparezca.

A Javier esta oportunidad no le llegó de golpe y porrazo, y este en lugar de permitir que la empresa Publicidad Arco despareciera y por lo tanto privar a la localidad toresana de este servicio, decidió asumir el riesgo y tomar las riendas de este negocio local.

Pero este cambio no ha sido sencillo, pues ha implicado una transformación total en su vida: “Llevaba catorce años en un sector completamente distinto, pues hacia muchos kilómetros al día”. Por eso, en el momento en el que decidió dar el paso, su vida cambio dejando atrás ese horario de oficina, y las distancias con su familia hicieron que este toresano decidiera apostar por su propia empresa.

Logística y comunicación

El objetivo de Javier pasa por mantener una empresa dedicada al reparto privado de correspondencia y a la gestión de la publicidad, una actividad que supone un reto constante, pero que también aporta un servicio útil y un beneficio directo a la localidad de Toro.

Javier Domingo maneja la página web de su empresa, Arco Publicidad. / A. E.

Desde Publicidad Arco, Domingo se encarga de ofrecer un servicio cercano, directo y personalizado que sirve para ayudar a las numerosas empresas locales. Por eso, en plena transición a la economía digital, servicios como los que ofrece esta pyme ayudan a mantener esa conexión entre las personas y evitar, de esta manera, que algo esencial se pierda.

Cara y cruz

Para este emprendedor toresano, la mayor ventaja de haber tomado esta decisión se basa en una simple palabra, la conciliación. En este sentido, Toro ofrece una calidad de vida inmejorable en comparación con las grandes ciudades. “Aquí hay mucha más tranquilidad y se vive muy bien. Poder trabajar y vivir en Toro, pues al final es un privilegio”, afirma Javier.

Además, haber dejado atrás las horas al volante hace que la rutina del toresano haya cambiado por completo. “Ahora estoy en casa, veo más a los amigos y a mi familia”, explica. Recalca que el poder atender a su hijo y estar presente en diferentes etapas de su vida, algo que su anterior trabajo no le permitía y ahora sí puede disfrutar.

Sin embargo, Javier ha reconocido que "ser el dueño de tu propia empresa no es como la gente piensa", pues esto requiere un alto nivel de compromiso: “Tengo mi propio horario, no me rijo de uno concreto. Esto también supone una gran desventaja en ocasiones, pues hay cosas que tienes que hacer por la tarde o un sábado, es lo que tiene”. Pero para él, a pesar de esto, la libertad que tiene organizar tu propia agenda lo compensa todo.

Reto demográfico y despoblación

Más allá de su propia historia, el testimonio de Javier pone el foco en una problemática que padecen los entornos rurales de España. La provincia de Zamora es una de las más afectadas del país y Toro no es inmune a este fenómeno, según refeja Javier: “En los pueblos, sobre todo los pequeños nos estamos quedando sin gente. Toro también sufre esto, pues hemos pasado de unos 11.000 vecinos a alrededor de 8.000, perdiendo un gran número de habitantes en un periodo de tiempo muy corto”.

Por eso, el tejido empresarial y especialmente las pymes suponen un elemento de contención importantísimo. También, Javier ha defendido que las instituciones deberían aportar una mayor cantidad de ayudas a estos negocios locales, pues según el: “Poder emprender en tu ciudad, donde vives y trabajas, merece cualquier tipo de ayuda para fomentarlo”.

Por lo tanto, incentivar este tipo de negocios, el relevo generacional y apoyar a aquella gente que quiera emprender en estas localidades serían importantes herramientas para revitalizar las economías rurales y a evitar que la población emigre. Asimismo, ejemplos como el de Javier son los que animan a que municipios como Toro sigan prosperando en el futuro y se llenen de vida para evitar la partida de las generaciones futuras.