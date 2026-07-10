Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Premios Empresa del año Banco SabadellRécord de empresas que facturan más de un millón de euros en ZamoraEl AVE Zamora-Madrid encadena otra jornada de retrasoObras de Velázquez, Goya, o Rubens en SanabriaLos trabajadores de Medio Ambiente en Zamora lloran la prematura muerte de su compañera Rosa Ana
instagramlinkedin

Javier Domingo, emprendedor que tras pasar catorce años en la carretera busca revitalizar Toro a través de Publicidad Arco: "Vivir aquí es un privilegio"

Este joven toresano asume el reto del relevo generacional de una empresa local con el objetivo de demostrar que los entornos rurales son perfectos para conciliar la vida familiar con el desarrollo profesional

Javier Domingo, emprendedor toresano, en la sede de su empresa, Arco Publicidad.

Javier Domingo, emprendedor toresano, en la sede de su empresa, Arco Publicidad. / A. E.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Alejandro Escolano

Cuando la denominada “España Vaciada” tiene como objetivo mantener su tejido social y económico, historias como las de Javier Domingo ayudan a aportar una dosis de esperanza y realismo a estos entornos. La experiencia de este emprendedor no solo es prueba viviente de que el medio rural es un espacio para consolidar un hogar tranquilo, sino que además se convierte en un escenario lleno de posibilidades para establecer y consolidar empresas.

Por eso, tras pasarse catorce años fuera de casa, este toresano decidió dar el paso de tomar las riendas de este negocio local, dejando atrás lo que antes parecía una utopía para convertirse hoy en una realidad: trabajar en su tierra, ser su propio jefe y disfrutar completamente de su familia.

Un giro de 180 grados

Normalmente, las mejores oportunidades de negocio en los municipios de los entornos rurales no pasan por crear una idea popia o montar una empresa desde cero, sino que suelen venir a través del relevo, es decir, nacen de conseguir evitar que lo que funciona desaparezca.

A Javier esta oportunidad no le llegó de golpe y porrazo, y este en lugar de permitir que la empresa Publicidad Arco despareciera y por lo tanto privar a la localidad toresana de este servicio, decidió asumir el riesgo y tomar las riendas de este negocio local.

Pero este cambio no ha sido sencillo, pues ha implicado una transformación total en su vida: “Llevaba catorce años en un sector completamente distinto, pues hacia muchos kilómetros al día”. Por eso, en el momento en el que decidió dar el paso, su vida cambio dejando atrás ese horario de oficina, y las distancias con su familia hicieron que este toresano decidiera apostar por su propia empresa.

Logística y comunicación

El objetivo de Javier pasa por mantener una empresa dedicada al reparto privado de correspondencia y a la gestión de la publicidad, una actividad que supone un reto constante, pero que también aporta un servicio útil y un beneficio directo a la localidad de Toro.

Javier Domingo maneja la página web de su empresa, Arco Publicidad.

Javier Domingo maneja la página web de su empresa, Arco Publicidad. / A. E.

Desde Publicidad Arco, Domingo se encarga de ofrecer un servicio cercano, directo y personalizado que sirve para ayudar a las numerosas empresas locales. Por eso, en plena transición a la economía digital, servicios como los que ofrece esta pyme ayudan a mantener esa conexión entre las personas y evitar, de esta manera, que algo esencial se pierda.

Cara y cruz

Para este emprendedor toresano, la mayor ventaja de haber tomado esta decisión se basa en una simple palabra, la conciliación. En este sentido, Toro ofrece una calidad de vida inmejorable en comparación con las grandes ciudades. “Aquí hay mucha más tranquilidad y se vive muy bien. Poder trabajar y vivir en Toro, pues al final es un privilegio”, afirma Javier.

Además, haber dejado atrás las horas al volante hace que la rutina del toresano haya cambiado por completo. “Ahora estoy en casa, veo más a los amigos y a mi familia”, explica. Recalca que el poder atender a su hijo y estar presente en diferentes etapas de su vida, algo que su anterior trabajo no le permitía y ahora sí puede disfrutar.

Sin embargo, Javier ha reconocido que "ser el dueño de tu propia empresa no es como la gente piensa", pues esto requiere un alto nivel de compromiso: “Tengo mi propio horario, no me rijo de uno concreto. Esto también supone una gran desventaja en ocasiones, pues hay cosas que tienes que hacer por la tarde o un sábado, es lo que tiene”. Pero para él, a pesar de esto, la libertad que tiene organizar tu propia agenda lo compensa todo.

Reto demográfico y despoblación

Más allá de su propia historia, el testimonio de Javier pone el foco en una problemática que padecen los entornos rurales de España. La provincia de Zamora es una de las más afectadas del país y Toro no es inmune a este fenómeno, según refeja Javier: “En los pueblos, sobre todo los pequeños nos estamos quedando sin gente. Toro también sufre esto, pues hemos pasado de unos 11.000 vecinos a alrededor de 8.000, perdiendo un gran número de habitantes en un periodo de tiempo muy corto”.

Por eso, el tejido empresarial y especialmente las pymes suponen un elemento de contención importantísimo. También, Javier ha defendido que las instituciones deberían aportar una mayor cantidad de ayudas a estos negocios locales, pues según el: “Poder emprender en tu ciudad, donde vives y trabajas, merece cualquier tipo de ayuda para fomentarlo”.

Noticias relacionadas y más

Por lo tanto, incentivar este tipo de negocios, el relevo generacional y apoyar a aquella gente que quiera emprender en estas localidades serían importantes herramientas para revitalizar las economías rurales y a evitar que la población emigre. Asimismo, ejemplos como el de Javier son los que animan a que municipios como Toro sigan prosperando en el futuro y se llenen de vida para evitar la partida de las generaciones futuras.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Sin goteos, con la altura mínima recomendada, alejando el peligro del suelo y sin ruidos: el Ayuntamiento de Toro recuerda la obligación de cumplir la normativa de aires acondicionados
  2. Virgilio Gitrama, carrozista de Toro con más de medio siglo de experiencia: "Me enamoré de este mundo a los 8 años e hice mi primera carroza a los 11"
  3. “Cualquier persona con ganas de aprender debe poder hacerlo”: Toro celebra la graduación de los alumnos de UniverUSAL
  4. El Monasterio del Sancti Spiritus acoge el concierto 'Cantigas de Zamora y otras cantigas alfonsíes'
  5. Diana Medina, actriz toresana: 'Sí o sí tenía que contar la historia de Antona García
  6. Las cantigas medievales de Santa María resuenan en el monasterio del Sancti Spiritus de Toro
  7. El músico y compositor toresano David Rivas, protagonista de “A2 Bandas”
  8. Toro busca el mejor cartel para las Ferias y Fiestas de San Agustín 2026

Javier Domingo, emprendedor que tras pasar catorce años en la carretera busca revitalizar Toro a través de Publicidad Arco: "Vivir aquí es un privilegio"

Javier Domingo, emprendedor que tras pasar catorce años en la carretera busca revitalizar Toro a través de Publicidad Arco: "Vivir aquí es un privilegio"

Morales de Toro acogerá un año más la marcha solidaria contra el cáncer organizada por UCCTA

Morales de Toro acogerá un año más la marcha solidaria contra el cáncer organizada por UCCTA

Zamora logra el séptimo juez de instrucción

Zamora logra el séptimo juez de instrucción

Las entradas a la Catedral de Zamora ya se pueden sacar por Internet

Las entradas a la Catedral de Zamora ya se pueden sacar por Internet

La Asociación Cultural Cermeña busca nuevos socios: «Toro tiene actividades todos los fines de semana y estamos orgullosos de formar parte de esa oferta de ocio»

La Asociación Cultural Cermeña busca nuevos socios: «Toro tiene actividades todos los fines de semana y estamos orgullosos de formar parte de esa oferta de ocio»

El Museo del Vino Pagos del Rey presenta su agenda de verano

El Museo del Vino Pagos del Rey presenta su agenda de verano

Virgilio Gitrama, carrocista de Toro con más de medio siglo de experiencia: "Me enamoré de este mundo a los 8 años e hice mi primera carroza a los 11"

Virgilio Gitrama, carrocista de Toro con más de medio siglo de experiencia: "Me enamoré de este mundo a los 8 años e hice mi primera carroza a los 11"

“Cualquier persona con ganas de aprender debe poder hacerlo”: Toro celebra la graduación de los alumnos de UniverUSAL

“Cualquier persona con ganas de aprender debe poder hacerlo”: Toro celebra la graduación de los alumnos de UniverUSAL
Tracking Pixel Contents