De Cristóbal Colón a Albert Einstein: así han cambiado los eclipses la historia de la humanidad

La casa de la Cultura de Toro se ha convertido en el epicentro de la charla “Eclipses a lo largo de la historia: miedos, mitos y ciencia”, impartida por Juan Nolasco, divulgador del Planetario do Porto. A lo largo del encuentro, este experto ha explicado el fenómeno astronómico a través de un recorrido por la historia de la humanidad, preparando así a los vecinos de la localidad toresana para el eclipse que cruzará la península ibérica el próximo 12 de agosto. Durante el desarrollo de la sesión, Nolasco explicó a los asistentes cómo los eclipses han condicionado a la humanidad desde el principio de los tiempos, desde el terror que sufrían los primeros habitantes prehistóricos hasta los mitos antiguos, pasando por su condición de motores de la ciencia moderna.

Alguno de los hitos que este divulgador mostró fueron el eclipse que ayudó a Cristóbal Colón en Jamaica, otro que sirvió para demostrar la Teoría de la Relatividad de Einstein o cómo este fenómeno despertó la curiosidad científica De Santiago Ramon y Cajal en 1860.

Aunque el núcleo principal de la presentación se centró en el evento que tendré lugar este verano. Para el divulgador, a España le “ha tocado el gordo de la lotería astronómica”, ya que se espera que este evento atraiga a una gran cantidad de turistas. Además, Toro gozará de una posición privilegiada, pues contará con un total de 54 segundos de oscuridad total, ya que el sol se situará a nueve grados en el horizonte.

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Finalmente, el experto lanzó una serie de recomendaciones para disfrutar este gran día, como por ejemplo el uso de gafas recomendadas para evitar graves problemas oculares o buscar puntos de observación elevados que no tengan obstáculos físicos. También, el experto aconsejó al consistorio de la ciudad de controlar el alumbrado de la localidad para que la contaminación lumínica no afecte al disfrute de una experiencia totalmente mágica.