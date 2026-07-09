Morales de Toro acogerá un año más la marcha solidaria contra el cáncer organizada por UCCTA

La localidad zamoran de Morales de Tor acogerá por sexto año consecutiva una marcha solidaria contra el cáncer organizada por la Asociación Contra el Cáncer de Toro y su Alfoz. El objetivo de esta marcha es teñir las calles de la localidad con un tono solidario, pues en Morales de Toro hay una gran implicación con esta actividad, realizando este evento el día 1 de agosto.

La marcha comenzara a las 20.00 horas, el motivo de haber elegido esta franja horaria se basa en el objetivo de huir de las altas temperaturas propias del verano. También desde la organización nos comentan que esperan vender en torno a unas 300 camisetas, indumentaria diseñada por Juana, vecina y superviviente de esta enfermedad. Además, desde el consistorio podrán a disposición un vehículo de apoyo para tender a aquellas personas que lo necesiten.

Una vez finalizada la caminata, todos los participantes podrán disfrutar en la plaza de la localidad de un pequeño refresco. Además, la fiesta no acaba con este, sino que continua con la actuación en directo del guitarrista toresana Andrés del Palacio seguido de un grupo de flamenco local. También, para finalizar con este evento, tendrá lugar un sorteo en el que ganador recibirá un lote de botellas de vino que han sido donadas desinteresadamente por las bodegas de Morales de Toro y de Toro.

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Finalmente, desde la organización se subraya la entrega del pueblo, pues ceden sillas para que los más mayores se puedan sentar. Además, la marcha contara un año más con miembros de asociación y destacado investigador oncológico, dando gracias de esta manera a su continua labor y cercanía al entorno rural.