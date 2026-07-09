La Asociación Cultural Cermeña busca nuevos socios: «Toro tiene actividades todos los fines de semana y estamos orgullosos de formar parte de esa oferta de ocio»

Surgió en 2015 y once años después es un motor imprescindible de la oferta de ocio y cultural de Toro. La Asociación Cultural Cermeña nació a raíz de una conversación espontánea de madrugada, cuando varios amigos regresaban de fiesta. En una de esas noches en las que las calles de Toro estaban prácticamente desiertas, varios de quienes hoy forman parte de la asociación coincidieron en una reflexión: «Tenemos que hacer algo para dar más vida a este pueblo».

Esa idea fue el punto de partida de un proyecto que, con el paso de los meses, tomó forma con un objetivo claro: dinamizar la vida social y cultural de Toro mediante la organización de actividades relacionadas con las fiestas populares, las tradiciones y la cultura. La intención era ofrecer nuevas alternativas de ocio, especialmente durante los fines de semana, y fomentar la participación de la ciudadanía.

Para hacer realidad esta iniciativa, comenzaron a buscar personas dispuestas a colaborar y sumarse al proyecto. Desde sus inicios, la asociación puso el foco en la gente joven, un público que hasta entonces no encontraba una asociación orientada específicamente a sus inquietudes e intereses, mientras otras entidades desarrollaban principalmente actividades dirigidas a niños o a personas adultas.

Elvira Mangas Carrasco, de 30 años, preside la asociación desde su creación. Junto a ella, Irene Caballero Vergel, de 26 años, como tesorera, y Noelia Mateos Costillas, de 28 años, como secretaria. "Aunque, al final, las tres acabamos haciendo un poco de todo", añaden. En la actualidad, la asociación cuenta con una treintena de socios y mantiene sus puertas abiertas a todas las personas que deseen sumarse a este proyecto, para lo que hacen un llamamiento a la participación, únicamente es necesario abonar una cuota anual de 15 euros y ganas de involucrarse.

La asociación celebra reuniones quincenales para organizar el trabajo y repartir las tareas, muchas de ellas relacionadas con gestiones burocráticas que requieren tiempo y planificación. Además, crean grupos de trabajo en función de la actividad o proyecto que estén preparando, de manera que cada socio puede proponer iniciativas y asumir el desarrollo de aquellas que impulsa.

En la actualidad, la asociación organiza alrededor de cuatro actividades al año: San Perruno, la entrega de los premios de la carpa durante la noche del sábado de Carnaval, el Carnaval de Verano, un bingo y el sorteo de una cesta. Entre las iniciativas que mayor repercusión alcanzaron destaca “Toro en su Tinta”, celebrada durante las fiestas de San Agustín. Sin embargo, Irene reconoce que aquello ya quedó atrás. «Son etapas y, al final, hay actividades que funcionan muy bien durante un tiempo, pero la gente también se cansa y surgen otras propuestas con más demanda», explica. Con especial cariño recuerda también las «barferencias», unas charlas que organizaban por las noches en distintos bares. «En cada sesión una persona exponía un tema diferente y lo pasábamos muy bien», añade.

BATALLA VINO DE TORO / MARIA JESUS CACHAZO / OPZ

A estas iniciativas les gustaría sumar en el futuro una semana cultural durante el verano, con una programación variada que incluya actividades todas las tardes, talleres de pintura con la participación de artistas toresanos, juegos tradicionales, exposiciones fotográficas y charlas. «Nos ha resultado difícil ponerla en marcha, pero queremos intentarlo más adelante porque ideas no nos faltan», explica Elvira, quien también destaca las dificultades económicas a las que se enfrenta la asociación: «No contamos con ayudas; todo lo financiamos nosotros. La única colaboración que recibimos es la del Ayuntamiento de Toro».

Sus integrantes reconocen que, durante este tiempo, la asociación ha evolucionado y ha aprendido de la experiencia. En sus inicios, aseguran que aceptaban cualquier propuesta, hasta que se dieron cuenta de que no siempre era posible abarcarlo todo. «Luego salían las trazas», recuerdan entre risas. Ahora afrontan cada iniciativa con más planificación y reflexión, aunque mantienen intacto el entusiasmo del principio. También han percibido un cambio en su público, que se ha renovado con la llegada de nuevas generaciones a las actividades que organizan.

Destacan la satisfacción que sienten cuando las actividades salen adelante y cuentan con una buena respuesta por parte del público. Aseguran que disfrutan reuniéndose y trabajando juntas, y que siempre han apostado por quedarse en Toro. «Nos sentimos muy orgullosas de hacer cosas buenas por el pueblo, de aportar y de que la gente lo valore», señalan. La asociación también trabaja en su participación en las próximas fiestas de San Agustín, en los juegos previos a las paellas, una actividad que ya han organizado en anteriores ocasiones y que ha tenido una buena acogida.

Noche de Carnaval de Verano 2025, Toro / Rocío Gato / LZA

Noelia destaca el buen momento que vive Toro en cuanto a la programación de actividades: «Ahora mismo la ciudad está en un punto en el que todos los fines de semana hay algo que hacer. No hay ni uno solo sin propuestas, y además están pensadas para todos los públicos». En este contexto, la asociación se suma a esa oferta con sus propias iniciativas, que difunden a través de sus redes sociales. Entre todas ellas, asegura que la que mayor acogida está teniendo actualmente es el Carnaval de Verano, cuya próxima edición se celebrará el sábado.

Como cada año, la noche arrancará en la glorieta con la participación de una charanga que acompañará a los participantes hasta el recinto de la celebración. La organización espera mantener el mismo nivel de participación y calidad en los disfraces de ediciones anteriores, en esta ocasión con una temática centrada en las «antiguas civilizaciones».

El precio de la entrada será de 3 euros para quienes acudan disfrazados y de 5 euros para aquellos que no lo hagan, mientras que los socios tendrán acceso gratuito. El evento dará comienzo a las 21.45 horas y está previsto que a las 22.45 horas arranque la sesión musical en el patio del Magdalena de Ulloa, donde actuaran un total de siete DJ locales.