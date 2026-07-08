El Museo del Vino Pagos del Rey presenta su agenda de verano

El Museo del Vino Pagos del Rey, ubicado en Morales de Toro (Zamora), sigue consolidándose como un espacio de referencia para la divulgación de la cultura, la historia y la tradición vitivinícola. Este verano presenta una programación que combina teatro, música y enoturismo, con el eclipse como hilo conductor de las distintas actividades. Tres propuestas para descubrir y disfrutar del vino desde perspectivas diferentes, durante los meses de julio y agosto: el arte escénico, la contemplación de un espectáculo de la naturaleza y el ocio musical.

Tras éxito de la pasada temporada, “Microteatro entre barricas y copas de vino”, se celebrará el día 25 de julio a las 19.00 horas.La compañía La Tijera Teatro pondrá en escena un conjunto de breves obras, bajo el título Entre Nosotras. Cinco piezas se sucederán en un formato privado, diseñado especialmente para los espacios del museo. Tras cada función, el público podrá disfrutar de una cata de vinos seleccionados de las bodegas Pagos del Rey y Félix Solís, en una experiencia que combina dramaturgia contemporánea y cultura del vino.

Los Domingos Frissé, una de las citas más consolidadas del verano en el Museo, vuelven con su duodécima edición, cargados de música, Frissé y en la terraza. Concretamente el domingo 19 de julio, el grupo Cositas Divinas ofrecerá versiones en directo de rumbas, boleros y ritmos cálidos. El domingo 26 de julio, será el turno de Golpe Maestro que llevará a la terraza del Museo el Pop español desde los años 90 hasta la actualidad. El broche final a este ciclo llegará el domingo 2 de agosto de la mano de los artistas zamoranos Cacia y Miguel, que ofrecerán un recorrido por algunas de las canciones más destacadas de la música actual. Todas las actuaciones musicales darán comienzo a las 13.00 horas.

La programación finalizará el miércoles 12 de agosto con el Eclipse solar, a las 19.00 horas, una apuesta por la contemplación de este fenómeno de la naturaleza maridado con una cena de tapas gourmet preparadas por la Panera de San Juan y cuatro vinos de Pagos del Rey. “Con esta programación queremos seguir abriendo las puertas del museo a nuevos públicos, ofreciendo experiencias que conecten con la emoción, el aprendizaje y el disfrute colectivo”, señala Roberto Castaño, director del Museo del Vino Pagos del Rey. “El vino es cultura, es territorio y es comunidad. Y desde aquí, en Morales de Toro, apostamos por hacer de esa idea una vivencia real para quienes nos visitan”, concluye.

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Todas las actividades cuentan con plazas limitadas y requieren reserva previa llamando al 980 69 67 63.