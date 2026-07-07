“Cualquier persona con ganas de aprender debe poder hacerlo”: Toro celebra la graduación de los alumnos de UniverUSAL

La Universidad de Salamanca y el Ayuntamiento de Toro, han celebrado este martes el acto de clausura del programa UniverUSAL con la entrega de diplomas, bandas y orlas a los alumnos que han participado durante el curso. El acto, celebrado en el salón de actos de la Casa de la Cultura, ha servido para reconocer el esfuerzo, la constancia y la dedicación de los participantes en esta iniciativa de formación e inclusión dirigida a personas con discapacidad intelectual, del desarrollo y problemas de salud mental.

La formación ha sido impartida por profesores universitarios y expertos de distintas ramas. En ella se ha ofrecido una gran variedad de temas humanísticos, científicos, históricos y artísticos siempre desde una perspectiva de promoción de la salud vital y actual. El alcalde, Carlos Rodríguez, felicitó a los participantes y reiteró el compromiso del Ayuntamiento de Toro. «Vamos a seguir colaborando y estaremos aquí siempre que nos necesitéis. Ahora os toca descansar y disfrutar del verano. Cuando regreséis el próximo curso, espero que lo hagáis con las mismas ganas, la misma ilusión y el mismo entusiasmo. Os doy la enhorabuena por el trabajo realizado», señaló.

Rodríguez destacó además el esfuerzo y la implicación demostrados durante el curso, subrayando la importancia de seguir impulsando este tipo de iniciativas. Un proyecto formativo con una duración de tres años, en el que, cada quince días, se han impartido sesiones temáticas diferentes. Las clases se han desarrollado los miércoles por la tarde, con una duración de dos horas, y han contado con la participación de usuarios de Fundación Personas, acompañados en todo momento por profesionales de la entidad.

Tras la buena acogida y los resultados obtenidos, el programa tendrá continuidad el próximo curso. Además, sus impulsores trabajan ya con el objetivo de ampliarlo y acercarla a otros municipios de la provincia, para que un mayor número de personas pueda beneficiarse de esta experiencia formativa e inclusiva.

El director técnico de Asuntos Sociales de la Universidad de Salamanca, José Ángel Gallego González, felicitó a los alumnos que recibieron sus diplomas y quiso hacer extensivo ese reconocimiento a sus familias por el apoyo prestado durante todo el proceso formativo. «Gracias también a la Diputación de Zamora por apostar por implantar UniverUsal en la provincia. Los toresanos y toresanas sois muy afortunados de poder contar con una iniciativa como esta», afirmó.

Gallego explicó que, hasta hace pocos años, no era habitual que el profesorado universitario impartiera formación dirigida a personas con problemas de salud mental o discapacidad intelectual. Sin embargo, recordó que la legislación vigente impulsa a las universidades a desarrollar programas de inclusión y aprendizaje permanente que garanticen el acceso a la formación de todos los ciudadanos.

En este sentido, destacó el carácter pionero de UniverUsal, al que definió como un proyecto único en España por su modelo educativo y su filosofía de inclusión. «No hay programas como este, si similares. Creemos que cualquier persona con ganas de aprender debe tener la oportunidad de hacerlo en cualquier etapa de su vida, sin requisitos ni barreras. Ese es el espíritu de UniverUsal», concluyó.

En representación de los alumnos, la toresana Alejandra Domínguez tomó la palabra para recordar el camino recorrido durante los tres años de formación. «Es un honor estar hoy aquí compartiendo con todos vosotros un momento tan especial. Iniciamos las clases con timidez, otros con más confianza, pero todos lo hicimos con nervios, ilusión y muchas ganas de aprender. Hoy podemos mirar atrás con orgullo por todo lo que hemos vivido y conseguido juntos», señaló.

Por su parte, Soledad Prieto, también alumna, destacó la experiencia vivida y agradeció el apoyo recibido por parte del profesorado. «Ha sido un proceso de aprendizaje muy ilusionante. Queremos dar las gracias a todos los docentes que nos han acompañado, por su paciencia, su dedicación y por responder siempre a nuestras interminables dudas. Este programa nos ha permitido descubrir cosas nuevas cada semana, crecer tanto personal como académicamente y ganar confianza en nosotros mismos. Nos vamos muy felices y con la ilusión de seguir aprendiendo en el futuro», concluyó.