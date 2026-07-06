UCCTA presenta las nuevas camisetas que acompañarán sus próximos eventos

La asociación sin ánimo de lucro Unidos Contra el Cáncer Toro y Provincia de Zamora ha presentado las nuevas camisetas que lucirán sus voluntarios, colaboradores y participantes en los diferentes eventos solidarios programados para este verano en varios municipios de la provincia de Zamora.

La entidad recuerda que la totalidad de los fondos recaudados a través de sus iniciativas se destina íntegramente a financiar distintos proyectos de investigación contra el cáncer, reafirmando así su compromiso con el avance científico y el apoyo a las personas afectadas por esta enfermedad.

Bajo el lema «Siempre a tu lado», las nuevas camisetas incorporan una ilustración realizada por la pintora toresana Mercedes García Alonso, quien además es paciente oncológica. Su obra simboliza la esperanza, la fortaleza y la belleza, tras el rostro de una mujer.

La realización de las camisetas ha sido posible gracias a la aportación de fondos propios de la asociación, así como a la colaboración de la Diputación de Zamora y la Fundación Caja Rural. El presidente, Ángel García, ha querido agradecer públicamente esta ayuda, destacando que apoyos como estos resultan fundamentales para seguir impulsando actividades solidarias y sensibilizando a la sociedad sobre la importancia de la investigación como herramienta imprescindible en la lucha contra el cáncer.