Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
José Sánchez, nuevo presidente de Leche GazaCasi un millón de euros en indemnizacionesLas rutas de Paco, 224 formas distintas de recorrer ZamoraLa falta de licitantes retrasa el nuevo plan del casco histórico de ZamoraEl piragüismo zamorano firma nueve victorias en las pruebas de la Regata de Sanabria 2026
instagramlinkedin

UCCTA presenta las nuevas camisetas que acompañarán sus próximos eventos

El dibujo ha sido realizado por la pintora toresana Mercedes García Alonso, bajo el lema «Siempre a tu lado»

Presidente UCCTA, Ángel García y voluntarios en Toro

Presidente UCCTA, Ángel García y voluntarios en Toro / Cedica / LZA

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Rocío Gato

Toro

La asociación sin ánimo de lucro Unidos Contra el Cáncer Toro y Provincia de Zamora ha presentado las nuevas camisetas que lucirán sus voluntarios, colaboradores y participantes en los diferentes eventos solidarios programados para este verano en varios municipios de la provincia de Zamora.

La entidad recuerda que la totalidad de los fondos recaudados a través de sus iniciativas se destina íntegramente a financiar distintos proyectos de investigación contra el cáncer, reafirmando así su compromiso con el avance científico y el apoyo a las personas afectadas por esta enfermedad.

Bajo el lema «Siempre a tu lado», las nuevas camisetas incorporan una ilustración realizada por la pintora toresana Mercedes García Alonso, quien además es paciente oncológica. Su obra simboliza la esperanza, la fortaleza y la belleza, tras el rostro de una mujer.

Noticias relacionadas y más

La realización de las camisetas ha sido posible gracias a la aportación de fondos propios de la asociación, así como a la colaboración de la Diputación de Zamora y la Fundación Caja Rural. El presidente, Ángel García, ha querido agradecer públicamente esta ayuda, destacando que apoyos como estos resultan fundamentales para seguir impulsando actividades solidarias y sensibilizando a la sociedad sobre la importancia de la investigación como herramienta imprescindible en la lucha contra el cáncer.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Embutidos Ballesteros, reconocida como la segunda mejor charcutería de España en la primera edición de CharcutEXPO
  2. Abezames, el pueblo de Zamora cuya asociación cultural tiene más socios que habitantes: 'Queremos demostrar que los municipios pequeños estamos llenos de vida
  3. Sin goteos, con la altura mínima recomendada, alejando el peligro del suelo y sin ruidos: el Ayuntamiento de Toro recuerda la obligación de cumplir la normativa de aires acondicionados
  4. El Monasterio del Sancti Spiritus acoge el concierto 'Cantigas de Zamora y otras cantigas alfonsíes'
  5. Diana Medina, actriz toresana: 'Sí o sí tenía que contar la historia de Antona García
  6. El músico y compositor toresano David Rivas, protagonista de “A2 Bandas”
  7. Toro busca el mejor cartel para las Ferias y Fiestas de San Agustín 2026
  8. Las cantigas medievales de Santa María resuenan en el monasterio del Sancti Spiritus de Toro

UCCTA presenta las nuevas camisetas que acompañarán sus próximos eventos

UCCTA presenta las nuevas camisetas que acompañarán sus próximos eventos

La Banda de Cornetas y Tambores Bendito Cristo de las Tres Caídas organiza su III campaña de donación de sangre

La Banda de Cornetas y Tambores Bendito Cristo de las Tres Caídas organiza su III campaña de donación de sangre

Aumenta la preocupación en Toro por varios casos de hurtos con el método del “abrazo cariñoso”

Aumenta la preocupación en Toro por varios casos de hurtos con el método del “abrazo cariñoso”

Improvisado banco de sangre en el salón de plenos del Ayuntamiento de Zamora: los trabajadores municipales apoyan a la Hermandad de Donantes

Improvisado banco de sangre en el salón de plenos del Ayuntamiento de Zamora: los trabajadores municipales apoyan a la Hermandad de Donantes

La rehabilitación integral del Teatro Fundos Latorre de Toro precisa una inversión de 591.000 euros

Las cantigas medievales de Santa María resuenan en el monasterio del Sancti Spiritus de Toro

Las cantigas medievales de Santa María resuenan en el monasterio del Sancti Spiritus de Toro

VÍDEO | Las cantigas de Zamora desde el monasterio Sancti Spiritu de Toro

El espectáculo infantil "Pica Pica" cautiva a los niños de Toro

El espectáculo infantil "Pica Pica" cautiva a los niños de Toro
Tracking Pixel Contents