La rehabilitación integral del Teatro Fundos Latorre de Toro precisa una inversión de 591.000 euros

El Ayuntamiento de Toro ha solicitado al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana una subvención para acometer la rehabilitación integral del Teatro Fundos Latorre, ayuda que se enmarca en el programa 2% Cultural, que financia trabajos de conservación o enriquecimiento de bienes inmuebles del Patrimonio Histórico Español.

El proyecto cifra el coste de las intervenciones en 591.000 euros, de los que un 29% serían sufragados por la institución local y el 71% con la ayuda solicitada del 2% Cultural, si finalmente es concedida.

La concejala de Obras, Ruth Martín, explicó que el proyecto detalla las intervenciones que es preciso ejecutar en el Teatro Fundos Latorre para subsanar distintos problemas y para poner en valor uno de los edificios más importantes del patrimonio local.

Así, el proyecto incluye una intervención para erradicar el problema de humedades que afecta a la "envolvente" del edificio, para lo que será necesario mejorar el sistema de drenaje del agua de lluvia en la plaza de San Francisco, en la que está enclavado el Teatro Fundos Latorre, aunque también está previsto eliminar las filtraciones en la fachada posterior y en zonas comunes.

Otra actuación necesaria es la reparación de la cubierta del edificio, aunque el proyecto también incluye la adecuación de una escalera de evacuación para mejorar la seguridad del inmueble. El proyecto detalla otras intervenciones importantes como la modificación de la escalera del vestíbulo en la planta baja del edificio para mejorar la accesibilidad al patio de butacas a través de una rampa.

Además, está previsto "reparar" la escalera principal ascendente y renovar los aseos en todas las plantas del edificio. En el escenario también se mejorará la accesibilidad con el objetivo de favorecer la interacción con el público en los espectáculos. En la actualidad, el público accede al escenario desde dos escalinatas laterales, en las que se han registrado algunas caídas, por lo que serían sustituidas por un único acceso central.

Del mismo modo, está previsto reparar el telón de acero del escenario, además de renovar los camerinos en los que las filtraciones desde el cerramiento de la fachada han provocado daños. El proyecto también contempla una intervención en la sala de butacas, en la que está previsto sustituir los paneles de madera por otros con un tablero más resistente y en las columnas se aplicará un tratamiento antixilófagos.

El proyecto confiere prioridad a la mejora de la seguridad en los palcos con la adecuación de un pasamanos de mayor altura para minimizar riesgos. En la armadura de madera de la cubierta de la sala principal, aunque "está en buen estado" está previsto aplicar pintura intumescente, al margen de mejorar la climatización con un sistema de aerotermia más eficiente.

Las actuaciones previstas se completan con la mejora de los acabados de las fachadas, al margen de incorporar la señalética que marca la normativa y de ejecutar obras de carpintería, además de incorporar acristalamiento doble para mejorar la eficiencia térmica del edificio.