La Banda de Cornetas y Tambores Bendito Cristo de las Tres Caídas organiza su III campaña de donación de sangre

Bajo el lema “Toro da la nota”, el próximo miércoles 8 de julio el Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León realizará una colecta de sangre en la sede de la Banda de Cornetas y Tambores Bendito Cristo de las Tres Caídas, que se encuentra en el Paseo del Canto, 9. Desde las 16.15 hasta las 20. 15 horas, todas las personas mayores de 18 años, con un peso superior a 50 kilos y que gocen de buena salud, podrán sumarse a este gesto solidario. No es necesario acudir en ayunas; basta con estar bien hidratado y presentar el DNI. Todo el proceso es completamente seguro y estará supervisado en todo momento por personal sanitario.

Esta será la tercera edición de una iniciativa en la que la Banda Tres Caídas vuelve a demostrar que es mucho más que una agrupación musical, en ediciones anteriores contaron con la participación de alrededor de ochenta personas. Todos sus integrantes se unen un año más para impulsar esta campaña solidaria y animar a los vecinos de Toro y de la comarca a acercarse a donar sangre. Una muestra de compromiso que refleja el espíritu de una agrupación, unida también por la solidaridad.

El presidente de la banda, Fernando Lorenzo Martín, destacó que «organizamos esta campaña una vez al año y, tras la gran acogida de las ediciones anteriores, hemos decidido darle continuidad. En Tres Caídas siempre hemos apostado por la solidaridad y esta es una de las muchas iniciativas que llevamos a cabo a lo largo del año».

Asimismo, hizo un llamamiento a la participación ciudadana: «Queremos concienciar a la población sobre la importancia de donar sangre. Es un gesto muy sencillo, que apenas lleva unos minutos, pero que puede salvar muchas vidas. En esta época del año las reservas suelen disminuir y aumenta la necesidad de sangre, especialmente por el incremento de los desplazamientos y de los accidentes de tráfico. Cada donación cuenta y puede marcar la diferencia para quien más lo necesita».

Por su parte, el vicepresidente y director musical de la banda, Iván Abril Nodales, subrayó el compromiso de la agrupación con este tipo de iniciativas: «Siempre decimos que la música es vida, así que también queremos donar vida». Asimismo, recordó que «no es habitual que este tipo de campañas se desarrollen fuera de un centro sanitario, pero hace tres años el equipo del Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León visitó nuestro local y comprobó que reunía todas las condiciones necesarias para acoger una jornada de donación. La idea les pareció fantástica y, desde entonces, hemos querido mantener esta colaboración».

Finalmente, destacó que «este local es la casa de Tres Caídas, pero también pertenece, en cierto modo, a todos los toresanos. Queremos que sea un espacio vivo, abierto a la ciudad, donde, además de hacer música, puedan desarrollarse iniciativas solidarias, culturales y sociales que aporten valor a Toro y a sus vecinos».

Muchos de los integrantes de la banda nunca habían donado sangre, pero gracias a esta iniciativa dieron el paso por primera vez y, desde entonces, se han convertido en donantes habituales, participando también en las distintas campañas que se organizan en Toro a lo largo del año. «Para nosotros es un orgullo haber contribuido a concienciar a nuevas personas sobre la importancia de donar sangre. Hoy ayudas a alguien que lo necesita, pero mañana podemos ser cualquiera de nosotros quienes lo necesitemos», concluyen.

Desde la Hermandad de Donantes de Sangre de Zamora agradecen a la Banda de Cornetas y Tambores Bendito Cristo de las Tres Caídas su implicación y colaboración en una acción tan necesaria. Su apoyo contribuye a mantener las reservas de sangre para atender a pacientes oncológicos, intervenciones quirúrgicas, accidentes, partos complicados y otras muchas situaciones en las que una transfusión puede salvar vidas.

Anima a asociaciones, empresas, clubes deportivos, peñas y cualquier otro colectivo a colaborar en la promoción de la donación de sangre a través de las múltiples formas de participación existentes. Además, ofrece orientación a aquellas entidades interesadas en organizar una colecta de donación de sangre. Además, hacen un llamamiento especial a las personas jóvenes, ya que son el relevo imprescindible para garantizar las donaciones del futuro.