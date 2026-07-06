Aumenta la preocupación en Toro por varios casos de hurtos con el método del “abrazo cariñoso”

La ciudad de Toro lleva cerca de un mes mostrando una creciente preocupación por el notable incremento de los hurtos y robos cometidos mediante el conocido método del "abrazo cariñoso". El último caso tuvo lugar durante la pasada semana, lo que ha vuelto a generar inquietud entre los vecinos y las autoridades. Se sospecha que detrás de estos delitos podría encontrarse el mismo grupo organizado.

Hasta el momento, ya se han registrado en torno a una docena de casos. Al tratarse de este tipo de delitos, las víctimas deben formalizar la correspondiente denuncia ante la Guardia Civil. Asimismo, también se tiene constancia de que los autores habrían actuado en varios municipios de los alrededores, también en Zamora, lo que hace pensar que su actividad delictiva no se esta limitando únicamente a la ciudad de Toro.

Las víctimas de este tipo de delitos responden, en la mayoría de los casos, a un perfil muy concreto: personas de edad avanzada que se encuentran solas o que, debido a su edad o a problemas de salud, tienen mayores dificultades para defenderse o reaccionar ante este tipo de situaciones. Esta circunstancia convierte a este colectivo en un objetivo especialmente vulnerable para los delincuentes, lo que hace necesario extremar las precauciones y reforzar las labores de prevención e información para evitar nuevos casos.

Un vecino de toro que ha preferido mantenerse en el anonimato relata cómo fue víctima de un intento de hurto mientras se encontraba en la puerta de su garaje. Según su testimonio, una joven de unos 25 años, de origen extranjero, se le acercó de forma inesperada y comenzó a dirigirse a él con expresiones como “es usted muy guapo”, iniciando después un comportamiento de aparente cercanía física.

El afectado explica que la mujer llegó a abrazarlo e insistió en que le mostrara su local. En un primer instante, el vecino llegó a pensar que podía conocerla debido a la forma en la que se dirigía a él. En ese momento, intentó sustraerle un collar, aunque él logró percatarse a tiempo e impedirlo, llegando incluso a forzar el cierre del mismo sin conseguir llevárselo. Tras el incidente, y defenderse, observó cómo un hombre que se encontraba a cierta distancia esperaba a la joven, y ambos abandonaron el lugar rápidamente.

Otra víctima, que también ha preferido mantenerse en el anonimato, relata cómo fue abordada por una mujer que le cogió de la mano con una actitud aparentemente amable y de seducción. Según su testimonio, el objetivo era distraerle para intentar sustraerle un sello de oro que llevaba puesto. El afectado explica que, al percatarse de la situación, reaccionó con rapidez, consiguió defenderse y evitar el robo. El incidente refuerza el patrón de actuación descrito en otros casos similares, en los que las víctimas son abordadas mediante gestos de cercanía física para facilitar el hurto de objetos de valor.

En la zona de la carretera del cementerio consta que se han registrado varias actuaciones en distintas ocasiones. Allí, buscan a mujeres mayores que vayan solas paseando, se acercan mediante estrategias de engaño basadas en la confianza, haciéndoles creer en un primer momento que las conocen, ofreciéndoles el pésame por algún supuesto fallecimiento o preguntando por algún familiar cercano. Este tipo de aproximación busca generar confusión y cercanía emocional para facilitar el hurto sin levantar sospechas.

Se tiene constancia de la implicación de dos mujeres en estos hechos, las cuales habrían actuado en algunas ocasiones de forma individual y en otras de manera conjunta. La Policía Local colabora en las labores de identificación de las personas implicadas, con el objetivo de esclarecer los hechos y determinar la autoría de los delitos. Asimismo, destaca la importancia de la colaboración ciudadana, ya que cualquier detalle, por pequeño que parezca, puede resultar relevante para la investigación.