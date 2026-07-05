La peña taurina "La Verónica" critica la "falta de apoyo" para fomentar la afición en Toro

La asociación cultural taurina "La Verónica" ha criticado la "falta de apoyo" del Ayuntamiento para organizar actividades con las que pretende fomentar la afición a la fiesta en la ciudad.

En concreto, como explicó su presidente, Benito Vega, este año la asociación pretendía organizar la segunda edición del taller de revoleras impartido por Mer Fidalgo, pero la iniciativa no podrá celebrarse si el Ayuntamiento no colabora como el pasado año, que aportó 1.500 euros para el taller y otras actividades, ayuda que fue complementada con recursos de la asociación para sufragar el coste total de la jornada.

Destacó Vega que en el taller celebrado el pasado año participaron numerosos niños que pintaron pequeños capotes con una plantilla de la silueta de un toro. Tan solo cada uno de los capotes tiene un coste de 30 euros, por lo que la asociación no puede asumir el gasto en solitario.

Por otra parte, el presidente de "La Verónica" recordó que la actividad para niños se completó con una clase didáctica sobre el arte del toreo impartida por Raúl Alonso y un vermú musical amenizado por la artista zamorana Rosi Crespo, que reunió en el Seminario a numerosas personas.

Por otra parte, Vega ha interpelado al Ayuntamiento sobre el coste del reparto de chichas el pasado año tras uno de los encierros de las fiestas, iniciativa que impulsó "La Verónica", aunque originariamente los aficionados eran agasajados con huevos fritos y del coste total el Ayuntamiento solo asumía el del pan.

Además, ha cuestionado que el Ayuntamiento no cuente con la asociación a la hora de preparar la feria taurina de San Agustín. En la actualidad, "La Verónica" cuenta con cerca de medio centenar de socios, aunque mantiene abierta la puerta a la incorporación de más aficionados a los toros.

Ante estas críticas, la concejala de Fiestas, María Velasco, ha aclarado que el Ayuntamiento no ha negado la ayuda para organizar el taller de revoleras para niños, aunque ha matizado que no apoyará la celebración de un vermú musical "privado" para evitar que, como el pasado año, se solape con el celebrado en otro punto de la ciudad durante las fiestas de San Agustín.