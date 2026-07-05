El espectáculo infantil "Pica Pica" cautiva a los niños de Toro
Los más pequeños, acompañados por padres y abuelos, disfrutan en la plaza de toros de la primera propuesta cultural del ciclo "Las Noches de Toro"
Al ritmo de canciones infantiles, el espectáculo "Pica Pica" conquistó a los toresanos que asistieron en la plaza de toros a la primera propuesta del ciclo "Las Noches de Toro".
Numerosos niños, acompañados por sus padres y abuelos, disfrutaron de un vibrante espectáculo y se contagiaron de las ganas de disfrutar que transmitieron los protagonistas del show musical y de humor diseñado para propiciar la diversión de toda la familia.
Los más pequeños entonaron cada una de las canciones que interpretaron los protagonistas, aunque también muchos padres y abuelos recordaron algunas melodías que marcaron su infancia y otras que forman parte de la corta vida de sus descendientes.
El grupo madrileño "Pica-Pica" ha alcanzado una gran popularidad entre los niños por sus divertidos espectáculos, en los que sus protagonistas, Nacho Bombín, Emi Bombón y Belén Pelo de Oro, interpretan canciones para toda la familia.
Ignacio Repetto, Emiliano Müller y Belén Guijarro, actores, bailarines y payasos, son los protagonistas de una propuesta cultural que, en cada representación, cautiva a los espectadores, tanto niños como mayores.
Otros espectáculos
Tras el éxito cosechado por el espectáculo inaugural de "Las Noches de Toro", el ciclo proseguirá el sábado 18 de julio con el concierto "Tributo a Sabina" que ofrecerán en la plaza de toros la Banda de Música La Lira y el grupo Jimenos Band.
Para el 1 de agosto, la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Toro ha programado el espectáculo "Aurum. El legado de los cuentos". "Las Noches de Toro" proseguirán el 7 de agosto con los monólogos de Luis Piedrahíta. Al día siguiente, la bodega Divina Proporción acogerá el concierto de Carlos Ares.
El ciclo será clausurado el 15 de agosto con el concierto que el artista Mikel Erentxun ofrecerá en la plaza de toros de la ciudad.
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