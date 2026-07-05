Diana Medina, actriz toresana: "Sí o sí tenía que contar la historia de Antona García"

Una historia que su abuelo le contó cuando era una niña marcó a la actriz toresana Diana Medina. Aquel relato sobre uno de los personajes más importantes de la Batalla de Toro, librada el 1 de marzo de 1476 y que fue trascendental para la unidad de España, resonó en la memoria de Medina durante mucho tiempo y es el germen de una obra que, el 17 de julio, se reestrenará en la ciudad en un espectáculo de teatro de calle.

Con el montaje, Toro rendirá su particular homenaje a la "heroína" Antona García, proyecto en el que también se han involucrado toresanos de diversas edades que encarnarán a los personajes de la historia o el compositor David Rivas, que ha "regalado" la obra musical que ambientará la representación.

"Siento la necesidad de contar historias y, sí o sí, tenía que contar la de Antona García", reconoció Medina en la presentación de la propuesta que dirige y protagoniza, encarnando a una mujer para la que reclama un mayor reconocimiento. Y es que, Antona García fue una figura clave en la Batalla de Toro ya que, junto a otros partidarios de los Reyes Católicos, urdió un plan para que sus tropas pudieran acceder a la ciudad a través del Puerto de la Magdalena. El entonces Conde de Marialba, que estaba al mando de las tropas de Alfonso V en Toro, tras conocer las intenciones de Antona García ordenó prenderla junto a otros colaboradores: Alonso Fernández Botineti y Pedro Pañón.

Los tres fueron condenados a muerte en la horca. Antona García fue ejecutada y, como escarmiento, su cadáver fue colgado de la reja de su casa que, posteriormente, la reina Isabel ordenó dorar en señal de agradecimiento a la valentía y fidelidad de la "heroína" toresana.

Cartel promocional del espectáulo de teatro de calle. / Cedida

Ahora, otra valiente mujer toresana lidera el proyecto cultural que rendirá un merecido homenaje a Antona García y que servirá para divulgar su gesta, especialmente entre las nuevas generaciones.

Para escribir el guion de la obra de teatro de calle, Medina ha realizado un arduo trabajo de documentación, ya que, como explicó, tan solo se han publicado dos libros dedicados a la "heroína" de Toro, escritos por Tirso de Molina y José de Cañizares.

En el proyecto colaboran de forma altruista toresanos y toresanas de diversas edades que también quieren contribuir a rescatar del olvido a uno de los personajes más relevantes de la historia de la ciudad. Mayores, jóvenes y niños forman parte del elenco de actores aficionados que darán vida a los personajes del espectáculo y que, como remarcó Medina, "son esenciales". Para captar a los integrantes del reparto, la directora del montaje realizó un llamamiento por redes sociales, al que respondieron personas que residen en la ciudad y toresanos que viven fuera por diversos motivos.

"Todos han realizado un esfuerzo muy grande", precisó Medina, especialmente a la hora de poder reencontrarse para los ensayos, que realizan los sábados por la mañana. El vestuario ha sido confeccionado en su mayoría por Ángeles de la Fuente, trabajo en el que han colaborado otras personas.

El elenco dedicará la representación a dos personas que colaboraron en su estreno hace años, Israel San José y Paco Bielva.

Recorrido

El espectáculo será reestrenado el 17 de julio, a las 22.00 horas, y discurrirá por el Alcázar, plaza de San Agustín, Puerta Nueva, Santa Clara, Rejadorada, Costanilla de San Lorenzo y Plaza Mayor. Para el 24 de octubre, se ha programado la segunda representación.

Por su parte, el concejal de Cultura, Javier López, recordó que el espectáculo se enmarca en la conmemoración, este año, del 550 aniversario de la Batalla de Toro.

Además, destacó que la propuesta teatral permitirá dar visibilidad a uno de los personajes más importantes de la historia de la ciudad. López agradeció la colaboración de los toresanos que participan en la iniciativa “de manera altruista” y recordó que las entradas para disfrutar del espectáculo ya están a la venta en la web vivetoro.sacatuentrada.es y en las taquillas del Teatro Fundos Latorre.