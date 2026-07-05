Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
40 grados| Comienza la nueva ola de calor en ZamoraJavier Faúndez: "Ese es el camino de Zamora"Tradición y espectación en el arranque de los espantesMiki Codina no continuará en el Zamora CF
instagramlinkedin

Cultura

Las cantigas medievales de Santa María resuenan en el monasterio del Sancti Spiritus de Toro

El concierto clausura un taller intensivo impartido por Manuel Díez, que apuesta por Toro como sede permanente de cursos de música medieval

VÍDEO | Las cantigas de Zamora desde el monasterio Sancti Spiritu de Toro

VÍDEO | Las cantigas de Zamora desde el monasterio Sancti Spiritu de Toro

M. J. C.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

M. J. Cachazo

Toro

La iglesia del Monasterio del Sancti Spiritus ha acogido este domingo el concierto "Las cantigas de Zamora y otras cantigas alfonsíes" ofrecido por los participantes en un taller intensivo de música medieval impartido por Manuel Díez durante el fin de semana.

En el recital de clausura del curso, los alumnos mostraron al público los conocimientos aprendidos durante el fin de semana e interpretaron con sus voces e instrumentos algunas de las cantigas de Santa María de Alfonso X, de las que dos se relacionan con la provincia de Zamora, más concretamente con Toro y con el Santuario de la Virgen del Viso, ya desaparecido.

El público sigue con atención la interpretación de una de las obras del repertorio.

El público sigue con atención la interpretación de una de las obras del repertorio. / M. J. C.

A pesar de las elevadas temperaturas, numerosas personas se congregaron en el interior de la iglesia del convento para disfrutar del espectáculo musical.

En la presentación del recital, el promotor de la iniciativa cultural también destacó que la música de las cantigas, al margen de religiosa se relaciona también con la Corte del rey y representa una fusión entre la música judía, árabe y cristiana. Por tanto, sería la "auténtica música medieval hispana".

En el taller intensivo han participado aficionados a la música de Madrid, Cantabria. Asturias, País Vasco o Zamora y la iniciativa se enmarca en un proyecto de divulgación y puesta en valor de la música medieval española en el que desde hace tiempo trabaja Díez.

Noticias relacionadas y más

Parte de los alumnos del taller, en el concierto de clausura.

Parte de los alumnos del taller, en el concierto de clausura. / M. J. C.

Por otra parte, el promotor de la iniciativa agradeció públicamente la colaboración de las hermanas Dominicas que habitan el monasterio del Sancti Spíritus y se mostró partidario de que la ciudad de Toro se convierta en un futuro en una sede permanente de talleres de música medieval.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Embutidos Ballesteros, reconocida como la segunda mejor charcutería de España en la primera edición de CharcutEXPO
  2. Abezames, el pueblo de Zamora cuya asociación cultural tiene más socios que habitantes: 'Queremos demostrar que los municipios pequeños estamos llenos de vida
  3. Sin goteos, con la altura mínima recomendada, alejando el peligro del suelo y sin ruidos: el Ayuntamiento de Toro recuerda la obligación de cumplir la normativa de aires acondicionados
  4. Lucía Martínez Hernández, disciplina y pasión por el baile
  5. El Monasterio del Sancti Spiritus acoge el concierto 'Cantigas de Zamora y otras cantigas alfonsíes'
  6. El músico y compositor toresano David Rivas, protagonista de “A2 Bandas”
  7. Toro busca el mejor cartel para las Ferias y Fiestas de San Agustín 2026
  8. La falta de aire acondicionado en el centro deportivo LiderSport levanta quejas entre los usuarios

Las cantigas medievales de Santa María resuenan en el monasterio del Sancti Spiritus de Toro

Las cantigas medievales de Santa María resuenan en el monasterio del Sancti Spiritus de Toro

VÍDEO | Las cantigas de Zamora desde el monasterio Sancti Spiritu de Toro

El espectáculo infantil "Pica Pica" cautiva a los niños de Toro

El espectáculo infantil "Pica Pica" cautiva a los niños de Toro

GALERÍA | El espectáculo infantil "Pica Pica" conquista Toro

Diana Medina, actriz toresana: "Sí o sí tenía que contar la historia de Antona García"

La peña taurina "La Verónica" critica la "falta de apoyo" para fomentar la afición en Toro

La peña taurina "La Verónica" critica la "falta de apoyo" para fomentar la afición en Toro

Una noche mágica en Toro bajo la batuta de David Rivas

Una noche mágica en Toro bajo la batuta de David Rivas

Manuel Díez, "Mediaoreja": "Cuando empecé a conocer Toro y a pasear por sus calles tuve claro que era el lugar ideal para desarrollar un concierto de cantigas"

Manuel Díez, "Mediaoreja": "Cuando empecé a conocer Toro y a pasear por sus calles tuve claro que era el lugar ideal para desarrollar un concierto de cantigas"
Tracking Pixel Contents