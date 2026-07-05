Las cantigas medievales de Santa María resuenan en el monasterio del Sancti Spiritus de Toro

La iglesia del Monasterio del Sancti Spiritus ha acogido este domingo el concierto "Las cantigas de Zamora y otras cantigas alfonsíes" ofrecido por los participantes en un taller intensivo de música medieval impartido por Manuel Díez durante el fin de semana.

En el recital de clausura del curso, los alumnos mostraron al público los conocimientos aprendidos durante el fin de semana e interpretaron con sus voces e instrumentos algunas de las cantigas de Santa María de Alfonso X, de las que dos se relacionan con la provincia de Zamora, más concretamente con Toro y con el Santuario de la Virgen del Viso, ya desaparecido.

El público sigue con atención la interpretación de una de las obras del repertorio. / M. J. C.

A pesar de las elevadas temperaturas, numerosas personas se congregaron en el interior de la iglesia del convento para disfrutar del espectáculo musical.

En la presentación del recital, el promotor de la iniciativa cultural también destacó que la música de las cantigas, al margen de religiosa se relaciona también con la Corte del rey y representa una fusión entre la música judía, árabe y cristiana. Por tanto, sería la "auténtica música medieval hispana".

En el taller intensivo han participado aficionados a la música de Madrid, Cantabria. Asturias, País Vasco o Zamora y la iniciativa se enmarca en un proyecto de divulgación y puesta en valor de la música medieval española en el que desde hace tiempo trabaja Díez.

Parte de los alumnos del taller, en el concierto de clausura. / M. J. C.

Por otra parte, el promotor de la iniciativa agradeció públicamente la colaboración de las hermanas Dominicas que habitan el monasterio del Sancti Spíritus y se mostró partidario de que la ciudad de Toro se convierta en un futuro en una sede permanente de talleres de música medieval.