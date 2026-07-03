El músico y compositor toresano David Rivas, protagonista de “A2 Bandas”

El pasado viernes la Plaza de Toros acogió, el concierto “A2 Bandas”, una propuesta musical que reunió sobre el mismo escenario a la Banda Sinfónica de la Escuela-Conservatorio Manuel Rodríguez Sales de Leganés y a la Banda Municipal de Música La Lira. La formación madrileña, integrada por cerca de 80 músicos, fue la encargada de abrir el concierto con una primera parte dedicada íntegramente a la obra del compositor y músico toresano David Rivas.

El concierto congregó a una gran afluencia de público, que llenó el ruedo de la plaza de toros y disfrutó de una velada musical marcada por la calidad interpretativa. Durante la primera parte del programa, la Banda Leganesa interpretó las obras Improntwo, Historias de la antigua Untía y Los últimos de Troya, esta última dirigida sobre el escenario por su compositor, David Rivas, en un momento especialmente emotivo para los asistentes. La directora de la banda, Ana Belén Gil Carrasco, expresó su agradecimiento al Ayuntamiento de Toro, a la Banda La Lira y a David Rivas por hacer posible una noche tan especial.

El compositor David Rivas junto a Jairo del Río, director de la Banda de Música de La Lira de Toro / Rocío Gato

La Lira de Toro, también obra de David Rivas, junto con Variazione in Blue y The Lion King, fueron interpretadas por la agrupación Toresana, bajo la dirección de su director Jairo del Río. Como broche a una noche inolvidable, ambas agrupaciones unieron sus fuerzas sobre el escenario para interpretar conjuntamente el pasodoble Diego Pérez, compuesto igualmente por David Rivas. La actuación conjunta puso el final a un concierto que fue largamente aplaudido por el público.

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La próxima actuación de Banda Municipal de Música La Lira será en Las Noches de Toro, el sábado 18 de julio, ofrecerá un tributo a Joaquín Sabina junto a Jimenos Band. En esta ocasión, el concierto estará dirigido por la toresana Ana Alonso, integrante de La Lira y profesora de la Escuela Municipal de Música Jesús López Cobos.