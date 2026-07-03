El Monasterio del Sancti Spiritus acoge el concierto 'Cantigas de Zamora y otras cantigas alfonsíes'

La iglesia del Monasterio del Sancti Spiritus el Real de Toro acogerá el próximo domingo, 5 de julio, a las 18.00 horas, un concierto dedicado a las cantigas de Zamora y a otras composiciones del repertorio alfonsí. La actuación correrá a cargo de los participantes en un taller de música medieval que impartirá Manuel Díez, durante este fin de semana en la hospedería del monasterio. Esta iniciativa forma parte de un proyecto de divulgación y puesta en valor de la música medieval española promovido por el propio músico. La entrada será libre hasta completar el aforo.

A sus 55 años, Manuel, conocido como Mediaoreja, de Tábara, ha dedicado gran parte de su vida al estudio de este estilo de música. Comenzó siendo apenas un niño, en un entorno familiar donde el canto tradicional formaba parte de la vida cotidiana. "En mi casa todos cantaban. La música tradicional siempre estuvo muy presente y crecí rodeado de ella", recuerda. En sus manos cayeron unas partituras medievales que despertaron su curiosidad, a partir de ese momento comenzó a estudiar solfeo y, con apenas 16 años, emprendió un camino de formación prácticamente autodidacta, complementado con una intensa labor de investigación, lectura y asistencia a cursos especializados.

Esa experiencia personal es la que ahora quiere compartir con otras personas. "La oferta para aprender música medieval y antigua sigue siendo muy limitada. Precisamente por eso decidí empezar a impartir cursos: quería transmitir los conocimientos que he ido adquiriendo durante todos estos años y acercar este patrimonio musical a quienes sienten interés por él", explica. De las más de cuatrocientas cantigas que hay de Alfonso X el Sabio, dos hacen referencia a la provincia de Zamora y, en concreto, a la ciudad de Toro. Ese vínculo histórico y musical fue uno de los principales motivos que llevaron a Manuel a elegir la localidad toresana como sede de este primer taller de música medieval.

Explica, que la cantiga ambientada expresamente en la ciudad de Toro, relata un milagro atribuido a la Virgen. "La historia cuenta cómo un bachiller que huye de la justicia desde Salamanca intenta refugiarse en Toro, pero acaba siendo encarcelado en la prisión que entonces se encontraba en el Ayuntamiento. Allí implora la ayuda de la Virgen, que obra el milagro de liberarlo y decide ingresar en una orden religiosa". La segunda de las cantigas zamoranas está vinculada a un santuario zamorano y de la Virgen del Viso.

"Cuando empecé a conocer Toro y a pasear por sus calles tuve claro que era el lugar ideal para desarrollar esta actividad. Es una ciudad con un enorme patrimonio histórico y un entorno que encaja perfectamente con esta música”, explica. La elección del Monasterio del Sancti Spiritus el Real surgió por recomendación de varios amigos. "Me hablaron del monasterio y, desde el primer momento en que contacté con las hermanas, encontré todas las facilidades. Su acogida y su disposición han sido extraordinarias, y eso ha hecho posible que el proyecto salga adelante, estoy muy agradecido”, destaca.

En el taller participarán quince alumnos procedentes de distintos puntos de España, entre ellos el País Vasco, Cantabria, Asturias, Madrid y la provincia de Zamora, lo que convierte la cita en un punto de encuentro para aficionados y estudiantes de música. Durante los meses de preparación del proyecto, Mediaoreja ha viajado en numerosas ocasiones a Toro, una ciudad con la que reconoce haber creado un vínculo muy especial. "He venido a organizar esta actividad y cada visita me ha permitido descubrir un poco más su historia y su gente. Después de Tábara, que siempre será un lugar muy importante para mí, creo que Toro ya ocupa un sitio privilegiado en mi corazón", afirma.

Los participantes ofrecerán un concierto-audición de clausura en el que pondrán en práctica los conocimientos adquiridos, acercando al público el repertorio de la música medieval. “Toro es una ciudad con mucha historia y ésta podría ser una buenísima excusa para acercarse a ella un domingo, visitar su Colegiata y su portada, pasear por sus calles señoriales y visitar algún palacio de acceso público, disfrutar de los vinos y la gastronomía, visitar el Monasterio del Sancti Spiritus y terminar la tarde escuchando en su iglesia este concierto”.

Si la experiencia cumple las expectativas, Mediaoreja confía en que este taller tenga continuidad y pueda consolidarse en Toro. “Reúne todas las condiciones para convertirse en una sede estable de este proyecto. Me gustaría que esta iniciativa echara raíces aquí y poder organizar nuevas ediciones en el futuro. Estoy muy ilusionado con este proyecto. Creo que puede ser una forma muy bonita de acercar la música medieval al público y de poner en valor un legado que merece ser mucho más conocido", concluye.