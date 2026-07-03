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Los Bomberos de Toro intervienen en un fuego en Abezames que afecta una hectárea de cereal y daña una cosechadora

Una cosechadora resultó afectada por las llamas

Bomberos de Toro actúan en un incendio de cereal en Abezames

Bomberos de Toro actúan en un incendio de cereal en Abezames / Cedida / LZA

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Rocío Gato

Toro

Los bomberos del parque de Toro han participado en dos tareas de extinción durante la jornada de este viernes. Mientras se dirigían a un incendio en Venialbo, recibieron un nuevo aviso por otro fuego declarado en Abezames, por lo que tuvieron que modificar su recorrido para intervenir en este último siniestro. El incendio se originó en un campo de cereal y afectó aproximadamente a una hectárea de cultivo perteneciente a dos parcelas de diferentes propietarios. Además, una cosechadora resultó dañada por las llamas. Antes de la llegada de los servicios de extinción, varios vecinos actuaron con rapidez y lograron contener prácticamente el fuego con la ayuda de cuatro tractores. En las labores de extinción también participaron un helicóptero adscrito al operativo de Medio Ambiente, así como una patrulla de la Guardia Civil.

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