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La AECC recauda 5.000 euros para investigación durante la primera marcha popular del 12 de junio

La organización agradece la solidaridad de la ciudad de Toro que permitirá ayudar a pacientes y familiares

Marcha contra el cáncer celebrada en Toro, 12 de Junio.

Marcha contra el cáncer celebrada en Toro, 12 de Junio. / Rocío Gato

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Rocío Gato

Toro

La Junta Local de la Asociación Española Contra el Cáncer en Toro, expresa su “más profundo y sincero agradecimiento a toda la ciudadanía, voluntarios, empresas colaboradoras e instituciones por el rotundo éxito de participación y recaudación conseguido en la reciente edición de la carrera popular, Toro en Marcha contra el Cáncer, el pasado 12 de junio”.

Una vez completado el recuento oficial, la organización confirma que la respuesta del pueblo toresano ha superado todas las expectativas. La masiva se ha traducido en una recaudación de más 5.000 euros que demuestra, una vez más, el carácter profundamente solidario y comprometido de Toro. La iniciativa se repetirá anualmente tras la excelente acogida recibida.

Desde la Asociación se destaca que cada euro recaudado a través de las más de 500 inscripciones, la fila cero y donaciones directas se transformará en esperanza. Los fondos se destinarán de manera íntegra a financiar proyectos de investigación científica, así como a mantener los servicios gratuitos de apoyo psicológico, atención social , nutricionista, fisioterapia y acompañamiento formativo que se prestan a los pacientes oncológicos y a sus familias en la provincia.

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La Junta Local hace extensivo este agradecimiento al Ayuntamiento de Toro por su total disposición y respaldo logístico, a la Policía Local, a Cruz Roja, y a los comercios y empresas patrocinadoras que han aportado los recursos necesarios para hacer posible el evento. De igual forma, se rinde un homenaje especial a los voluntarios, cuyo trabajo desinteresado y esfuerzo coordinado resultaron vitales para el perfecto desarrollo de la jornada.

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