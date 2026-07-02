Toro busca el mejor cartel para las Ferias y Fiestas de San Agustín 2026

La concejalía de Festejos del Ayuntamiento de Toro ha convocado el concurso para el diseño del cartel anunciador de las próximas Ferias y Fiestas de San Agustín. Busca seleccionar la imagen oficial que representará estas fiestas, que tendrán lugar del 21 al 30 de agosto, una oportunidad para que artistas y personas creativas presenten sus propuestas.

Se podrán presentar un máximo de dos obras por autor, y estas tienen que ser originales e inéditas. Podrán participar en el certamen todas las personas autoras que lo deseen, con independencia de que tengan carácter profesional o aficionado. Los trabajos no podrán haber sido premiados, seleccionados en otros concursos ni publicados previamente en ningún soporte impreso o digital. Las bases establecen que la técnica será libre, aunque el cartel deberá incluir de forma destacada y sin errores ortográficos la leyenda: "Ferias y fiestas San Agustín. Del 21 al 30 de agosto de 2026".

Asimismo, el Ayuntamiento se reserva el derecho de incorporar posteriormente el texto "Ayuntamiento de Toro" junto con el escudo municipal en la versión definitiva del cartel. Las obras deberán presentarse sobre soporte rígido, en formato A2, y sin marco ni cristal protector. Los carteles únicamente llevarán en su reverso el título de la obra, mientras que los datos personales del autor deberán entregarse en un sobre cerrado identificado con ese mismo título a parte. Con el objetivo de preservar el anonimato de las personas participantes durante la deliberación del jurado,

Los trabajos podrán entregarse de forma presencial en el Registro General del Ayuntamiento de Toro, en horario de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 horas, o enviarse por correo postal o servicio de mensajería. El concurso contempla un primer premio de 400 euros y dos accésits dotados con 100 euros cada uno. El plazo de presentación permanecerá abierto hasta las 14:00 horas del lunes 20 de julio.

El jurado, designado por la concejalía de Festejos, emitirá un fallo público e inapelable, pudiendo declarar desierto el concurso si considera que las propuestas presentadas no satisfacen los criterios de calidad exigidos por el jurado. El cartel ganador pasará a ser propiedad del Ayuntamiento de Toro, para utilizarlo como imagen oficial de las Ferias y Fiestas de San Agustín 2026, mencionando siempre al autor de la obra.

Las bases especifican que queda prohibida la utilización de herramientas de Inteligencia Artificial (IA) en la elaboración de los carteles. El jurado podrá solicitar los archivos editables para verificar el cumplimiento de este requisito y garantizar la originalidad de los trabajos. Con esta convocatoria, el Ayuntamiento de Toro invita a artistas, diseñadores, fotógrafos y creadores a contribuir con su talento a la imagen de una de las celebraciones más representativas de la ciudad, fomentando la creatividad y la participación cultural.