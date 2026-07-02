La falta de aire acondicionado en el centro deportivo LiderSport levanta quejas entre los usuarios

En noviembre de 2022 reabrió sus puertas la instalación deportiva municipal de la piscina climatizada, tras haber permanecido cerrada durante varios años. La gestión y el funcionamiento de este centro deportivo fueron adjudicados a la empresa LiderSport. Entre las actuaciones llevadas a cabo por la nueva empresa gestora destaca la eliminación del antiguo servicio de bar, cuyo espacio fue reconvertido en una sala polivalente destinada a la realización de diversas actividades dirigidas, como zumba, core, GAP, spinning, entre otras.

La reapertura del complejo deportivo tuvo una excelente acogida entre la población, consolidándose rápidamente como un espacio de referencia para la práctica de actividad física en la ciudad. Cada año hacen uso de las instalaciones alrededor de un millar de usuarios, tanto de forma individual como a través de diferentes entidades y colectivos. Además, las instalaciones reciben usuarios procedentes de numerosos municipios del alfoz, lo que pone de manifiesto su importancia como recurso deportivo de ámbito comarcal.

Entre las mejoras incorporadas tras la reapertura de las instalaciones destaca la creación de un gimnasio en la planta inferior. Anteriormente, este espacio se limitaba a una sala diáfana equipada únicamente con bicicletas estáticas, mientras que la nueva distribución permitió habilitar una zona de entrenamiento más completa y funcional, dotada de maquinaria de fuerza y acondicionamiento físico para dar respuesta a las necesidades de un mayor número de usuarios.

Desde la apertura de las instalaciones, una de las principales demandas de los usuarios del gimnasio ha sido la instalación de un sistema de aire acondicionado en la sala del gimnasio. En la actualidad, este espacio únicamente dispone de ventiladores, una medida que, según los usuarios, resulta insuficiente para mantener unas condiciones térmicas adecuadas durante los meses de verano. Esta situación dificulta la práctica deportiva y, en ocasiones, condiciona la asistencia al gimnasio.

Uno de los usuarios explica: “A primera hora de la mañana la temperatura es soportable, pero por la tarde hace mucho calor y entrenar se hace muy complicado, incluso imposible en algunos días. Además, no entendemos por qué la puerta de la planta inferior permanece abierta cuando las temperaturas exteriores son tan elevadas, ya que eso hace que entre todavía más calor. Durante los días de la ola de calor era impensable realizar ejercicio en esas condiciones”. Otro usuario añade: “No comprendemos que un gimnasio carezca de aire acondicionado. Muchos socios dejan de venir durante el verano precisamente por este motivo, ya que entrenar resulta muy incómodo y, a mí en ocasiones, imposible”.

Estas declaraciones reflejan una preocupación compartida por un número significativo de personas, quienes consideran que la climatización de la sala contribuiría a mejorar tanto el confort como la seguridad durante la práctica deportiva. “Además, la incorporación de un sistema de refrigeración podría favorecer una mayor afluencia de usuarios durante todo el año y mejorar la calidad del servicio ofrecido por la instalación municipal”, concluyen.

Este tema fue uno de los asuntos tratados en la última reunión mantenida entre el alcalde de Toro y los responsables de la empresa gestora del centro deportivo. El alcalde, Carlos Rodríguez, señaló que la responsabilidad de atender esta reclamación recae en la empresa gestora de las instalaciones. “Es la empresa LiderSport quien debe llevar a cabo la instalación del sistema de aire acondicionado”.

Por su parte, LiderSport reconoce la existencia de esta demanda y asegura ser consciente del malestar que ha generado entre los usuarios del gimnasio. No obstante, la empresa explica que la ejecución del proyecto se ha visto retrasada por diversos trámites administrativos. Aun así, señalan que ya está trabajando para dotar a la sala de un sistema de aire acondicionado, aunque, por el momento, no puede concretar una fecha.