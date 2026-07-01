Frandeya y Franyelis Espinosa, venezolanas afincadas en Toro: "Un familiar pasó tres días bajo los escombros, aunque por fortuna pudieron sacarlo con vida"

Frandeya Espinosa, junto a su hermana Franyelis Espinosa y el marido de esta, Manuel José Delgado, son venezolanos afincados en Toro, donde residen desde hace cinco y tres años, respectivamente. Mientras Frandeya desarrolla trabaja en el sector de la hostelería, Franyelis y Manuel José son conocidos en la ciudad por estar al frente del restaurante Rejadorada. Aquí criaron a sus hijos. “Ellos ya no tienen nuestra cultura, han crecido en España y han perdido muchas de nuestras costumbres, se sienten más españoles”, añaden. La madre de la familia fue la primera en llegar a Toro en busca de una vida mejor. Encontró el apoyo de varias personas que la ayudaron a encontrar trabajo, un respaldo que resultó decisivo para que, con el paso del tiempo, el resto de su familia también decidiera establecerse en Toro.

Son de San Fernando de Apure, un ciudad de más de trescientos mil habitantes, conocida por ser la sede administrativa del estado, cuya primera actividad es la ganadería y la agricultura. Está bordeada al norte por el río Apure coincidiendo con el límite norte del Estado Apure con el Estado Guárico. Se encuentra a 500 kilómetros de Caracas, “pero desde allí también se sintieron los terremotos; aunque no causaron daños, se sintieron en todo el país”, añade Frandeya.

Tienen familiares y amigos en Caracas y también en la Guaira. “Han sido días de mucha angustia y estamos muy afectados. Un familiar pasó tres días bajo los escombros, pero, afortunadamente, consiguió sobrevivir. Gracias a Dios, el resto de mis familiares y amigos están bien, pero sí han sufrido pérdidas materiales”, comenta Manuel. “Estamos bombardeados por tanta información que, al final, resulta muy difícil de gestionar. Nos invade la desesperación y la nostalgia porque quisiéramos estar allí para ayudar, pero la distancia nos lo impide. Creo que ese es el sentimiento que compartimos muchos venezolanos que vivimos fuera de nuestro país, aunque también somos conscientes de que la solidaridad internacional y la ayuda que está llegando están siendo muy importantes”, añade.

Recogida de material para Venezuela en Restaurante Rejadorada, Toro / Rocío Gato / LZA

Frandeya reconoce que está viviendo esta tragedia con una enorme preocupación. “Lo he vivido con mucho dolor. El pasado martes nos reunimos en Zamora un grupo de venezolanos; compartimos unas palabras, cantamos el himno nacional de Venezuela y, tras guardar un minuto de silencio, nos abrazamos y lloramos”, relata. Lo que más le duele es comprobar cómo el número de fallecidos y desaparecidos aumenta cada día y cómo la magnitud de la tragedia ha desbordado la capacidad para atender a las víctimas. “Ver que muchos cuerpos permanecen en la calle es desgarrador. Es una tragedia que conmueve a todo el mundo, pero quienes somos venezolanos lo vivimos de otra forma. En La Guaira no ha quedado nada, es la principal puerta de entrada y salida de Venezuela, donde se encuentra el aeropuerto internacional del país, y ver que todo ha desaparecido resulta muy difícil de asimilar”, concluye.

A través del restaurante Rejadorada quieren solidarizarse con su país. Hasta el viernes están recogiendo material con el objetivo de hacerlo llegar a Venezuela. Señalan que lo más necesario en estos momentos son medicamentos, productos de higiene y pañales, tanto para personas mayores como para adultos. Esta iniciativa surgió a partir de un bar de Zamora regentado por venezolanos, el Bar Dativo, que está llevando a cabo una recaudación solidaria y se puso en contacto con ellos. De hecho, ya han enviado un primer lote de donaciones, este bar hace de "puente" para hacerlas llegar a Madrid.

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El envío está coordinado a través de Meals4Hope Foundation, una organización con años de experiencia en Venezuela y con la capacidad para garantizar que la ayuda llegue a quienes más la necesitan. Todas las donaciones se entregarán en el centro de acopio principal en Sambil, Madrid. Allí serán organizadas y enviadas en cuanto haya disponibilidad de trasporte aéreo.