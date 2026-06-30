Toro modernizará la gestión integral del agua con la nueva concesión a Somacyl

El Ayuntamiento de Toro comunica que, a partir del 1 de julio, la gestión del servicio municipal de agua pasará a ser asumida por Somacyl (Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León). Este cambio en la gestión del servicio municipal de agua en Toro, llega tras la finalización de la concesión que hasta ahora venía desarrollando Acciona. Con el principal objetivo “de seguir avanzando hacia un servicio más eficiente y sostenible”.

Este cambio supone el inicio de una nueva etapa en la gestión del ciclo integral del agua en la ciudad, durante el periodo de transición se llevará a cabo el proceso de adaptación al nuevo sistema, por lo que desde el Ayuntamiento “se ruega comprensión y paciencia ante posibles ajustes o incidencias puntuales que puedan producirse, trabajando en todo momento para garantizar la continuidad y normalidad del servicio”. El suministro de agua queda plenamente garantizado, y el Ayuntamiento informará puntualmente de cualquier novedad que pueda resultar de interés para la ciudadanía.

El alcalde, Carlos Rodríguez añade, “el proceso de transición tendrá una duración aproximada de dos meses y nuestro objetivo es que este cambio se desarrolle con la mayor normalidad posible, sin que afecte al servicio que reciben los ciudadanos. Hemos decidido continuar con esta empresa porque se trata de una entidad pública, perteneciente a la Junta de Castilla y León. Además, este cambio nos permitirá abordar una mejora integral del ciclo del agua en el municipio”.

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La Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León Somacyl es una entidad instrumental de naturaleza mercantil de la Junta de Castilla y León, que tiene por objeto financiar, ejecutar y gestionar inversiones en materia de gestión del agua, recursos forestales, biomasa y energía renovable, suelo industrial y vivienda pública entre otras, de forma ágil y eficiente. “La intención es actuar sobre la captación del agua, el tratamiento para su potabilización, la depuración y, en definitiva, optimizar toda la gestión del agua para ofrecer un servicio de calidad para todos los vecinos." Concluye, Rodríguez.