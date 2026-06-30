Fundación Intras forma a servicios de emergencia en Toro sobre actuación ante personas con problemas de salud mental

La Casa de la Cultura ha acogido este martes una jornada formativa centrada en el protocolo de primera actuación ante personas con problemas de salud mental. La iniciativa estuvo dirigida a reforzar la preparación de los profesionales y entidades que, por su labor, pueden intervenir en situaciones de crisis o emergencia. Las charlas fueron impartidas por María Castaño, psicóloga de la Fundación Intras de Toro; Rodrigo Villar, director del Centro de Día de la Fundación Intras en Toro; y Elisa Lukas, directora territorial de la Fundación Intras. Abordaron pautas de actuación, herramientas de intervención y la importancia de una respuesta coordinada y adaptada a las necesidades de las personas con problemas psicológicos o con discapacidad, así como la presentación y estructuras de sus centros.

Esta actividad surge tras la reunión mantenida entre representantes de la Fundación Intras y el Ayuntamiento de Toro, en la que la entidad trasladó su interés por desarrollar acciones formativas y de sensibilización en el municipio. El objetivo es dar a conocer las necesidades existentes en materia de formación para los cuerpos y fuerzas de seguridad, así como para otros organismos y profesionales que pueden verse implicados en este tipo de intervenciones. Estas jornadas ya se han llevado a cabo en otros colectivos y localidades, obteniendo una excelente acogida y una elevada participación.

Asistieron varios agentes de la Policía Local, Cruz Roja, Protección Civil y el servicio de Bomberos, colectivos que, por la naturaleza de su trabajo, pueden actuar en diferentes situaciones. El principal propósito de estas charlas, es mejorar la interacción entre los servicios de emergencia y seguridad y los usuarios de los distintos recursos que la Fundación Intras gestiona en Toro, entre ellos la residencia, el centro de día, las viviendas de apoyo y el programa de violencia de género, fomentando un mayor conocimiento de su realidad y de la mejor forma de abordar este tipo de intervenciones.

La Fundación Intras presentó además su nuevo lema, «Elige tu camino», una campaña que refleja su modelo de atención centrado en la autonomía y el respeto a las decisiones de cada persona. Bajo esta filosofía, la entidad defiende que su labor consiste en acompañar los procesos vitales de las personas, sin dirigir sus vidas ni sustituir sus decisiones, generando las condiciones y oportunidades necesarias para que cada una pueda decidir cómo quiere vivir.

«Tu vida es tuya; nosotros te acompañamos generando oportunidades para que puedas elegir tu camino» es el mensaje que resume esta nueva campaña y la forma de entender la atención que presta la Fundación Intras. Contó también con la presencia del concejal de Seguridad Ciudadana, Javier Gómez Valdespina, y del concejal de Turismo y Asuntos Sociales, Francisco Rodríguez, quienes agradecieron a la Fundación la organización de esta iniciativa formativa y destacaron la importancia de impulsar este tipo de acciones para mejorar la coordinación entre los servicios de emergencia, los cuerpos de seguridad y las entidades sociales del municipio.